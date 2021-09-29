Абдулганиев: Мы защищаем тех предпринимателей, кто работает легально

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев провел выездной прием для предпринимателей в Камско-Устьинском муниципальном районе, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

На встрече, в частности, индивидуальный предприниматель Ильдар Берхеев поднял тему юридически правильного оформления туристического бизнеса. Он пояснил, что раньше разрешалось регистрировать хостелы и мини-отели в помещениях индивидуального жилищного строительства, но правила поменялись и теперь от предпринимателей требуют соблюдать все требования, которые предъявляются к большим гостиницам. Это ставит небольшой сезонный бизнес на грань выживания, поэтому некоторые предприниматели решили, что им проще работать нелегально.

«Мы хотим работать в белую, возможно ли подобрать для нас более подходящее юридическое оформление данного вида деятельности?» - спросил Берхеев.

Уполномоченный поручил сотрудникам общественной приемной в сжатые сроки вникнуть в вопрос и предложить приемлемое решение. При этом Абдулганиев отметил, что работа в туристической области требует четкого соблюдения правил, от которых зависит безопасность людей. «Мы защищаем тех предпринимателей, кто работает легально», - подчеркнул он.

Рим Хуснутдинов, владелец ООО «Уют+», которое занимается выпуском хлебобулочных изделий пожаловался на рост стоимости муки, из-за чего увеличивается и себестоимость хлеба. Чтобы избежать резкого скачка цен, предприниматель попросил рассмотреть возможность увеличения размера субсидирования на социальные сорта хлеба.

Абдулганиев отметил, что в последнее время предприниматели часто поднимают этот вопрос, что говорит о системной проблеме. Он сообщил, что в настоящее время готовится очередная встреча предпринимателей с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Бизнес-омбудсмен предложил Риму Хуснутдинову вынести там эту тему на обсуждение, предварительно детально проработав ее совместно с сотрудниками общественной приемной.

Также на встрече были обсуждены другие вопросы предпринимателей, по ряду из них решение было найдено сразу, по некоторым бизнесменам предложили подготовить обращения для того, чтобы запустить их в работу.

Параллельно с выездным приемом в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» для предпринимателей Камско-Устьинского муниципального района прошел обучающий модуль. Руководитель департамента развития Центра электронной торговли Анна Гурьянова рассказала о преимуществах, которые дает предпринимателям начало торговли на маркетплейсах, и помощи, которую оказывает в этом ЦЭТ «Маркетплейс.Легко».

О способах защиты прав предпринимателей рассказал заместитель руководителя общественной приемной уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Никита Валиков. Эксперт в области налогообложения, управляющий партнер ООО «АФ Палладиум» Альбина Губайдуллина поделилась способами защиты своей позиции в споре с налоговыми органами, а юрист АНО ЦОП «Бизнес против коррупции» Булат Бисеров выступил на тему уголовного преследования предпринимателей. В завершающей части обучающего модуля секретами тайм-менеджмента поделился общественный представитель уполномоченного в Казани Михаил Кузнецов.