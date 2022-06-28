Абдулганиев: «Мы инициировали тему бондовых складов в России, когда в нее никто не верил»

Татарстан в развитие инфраструктуры интернет-торговли привлек порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

С 2020 года число татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло до 30 тысяч предпринимателей.

«После активного общения с ведущими участниками российского рынка интернет-торговли, проведения многочисленных круглых столов и конференций мы поняли, что одним из серьезных тормозов развития рынка является отсутствие в стране бондовых складов, которые есть уже практически у всех развитых стран. Наши соседи пользовались этим конкурентным преимуществом, зарабатывая на транзите в Россию товаров, предназначенных для интернет-торговли».

Абдулганиев уточнил, что в 2020 году республика инициировала создание в России бондовых складов. «Мы инициировали тему создания в России бондовых складов, вывели ее на уровень федерального правительства, хотя практически никто из участников рынка не верил в возможность ее реализации», – отметил он.