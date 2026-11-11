Абдулганиев: «Мы будем углублять парламентский контроль межнациональной сферы»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев заявил о планах усилить парламентский контроль в сфере межнациональных отношений. Об этом он сообщил на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации, которое прошло в Москве, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Участники встречи обсудили реализацию государственной национальной политики. Заседание провел заместитель председателя Совета Федерации, глава Совета Константин Косачев. Оно было приурочено к Году единства народов России.

Абдулганиев рассказал об опыте Татарстана в сохранении межнационального и межконфессионального согласия. Он напомнил, что Раис республики Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету назвал Татарстан примером гармоничных отношений между представителями разных национальностей и конфессий.

В республике проживают представители 175 национальностей. Работают 13 домов и центров дружбы народов, а также 109 национально-культурных центров. В состав Ассамблеи народов Татарстана входят 265 общественных организаций, представляющих 40 национальностей. Молодежная ассамблея объединяет 30 движений национально-культурных организаций и имеет 20 представительств в муниципалитетах.

Кроме того, в Татарстане действуют 2 190 религиозных организаций и 2 109 культовых объектов. Ежегодно в республике проводят более 3 тыс. этнокультурных мероприятий.

«Актив нашего многонационального движения занимается не только традиционными вопросами культурных фестивалей, этнотуризма, сохранения и преподавания национальных языков, но и волонтерской работой, благотворительностью, укреплением общегражданского единства», – подчеркнул Абдулганиев.

Отдельное внимание глава парламента уделил изучению родных языков. В образовательных учреждениях созданы условия для преподавания не только русского и татарского, но и чувашского, удмуртского, марийского и других языков народов Поволжья.

Также язык и культуру 30 национальностей изучают в 111 отделениях воскресных школ. В них занимаются около 2 тыс. детей.

«Безусловно, мы будем углублять парламентский контроль межнациональной сферы. Не только на уровне Президиума Государственного Совета и профильного Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, но и с участием наших экспертов, в различных, в том числе научных и просветительских форматах», – заключил Абдулганиев.

На заседании Константин Косачев отметил, что в Год единства народов России особое внимание уделяется сохранению исторического единства страны и ее этнокультурного многообразия. По его словам, в числе приоритетов – работа в сфере образования и воспитания, поддержка языков и культуры, а также взаимодействие с детьми и молодежью.

В мероприятии также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева, представители федеральных и региональных органов власти, Российской академии наук, научных и образовательных организаций.

Напомним, 2026 год в России проходит под знаком Года единства народов России. В ноябре на заседании Совета по межнациональным отношениям Президент РФ Владимир Путин призвал продолжить эту работу и после окончания года.

«Считаю, что Год единства не должен заканчиваться 31 декабря, и просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать на тему о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно», – заявил тогда глава государства.