Абдулганиев: Маркетплейсы могут переориентировать доставку с европейских рынков на Азию

Рост потребительского спроса на маркетплейсах в Татарстане сохраняется, сообщил журналистам Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

По его словам, рынок электронной торговли чувствителен к геополитическим вопросам. К примеру, в ходе событий в Казахстане соблюдалась задержка товаров.

«Мы прекрасно понимаем, что какие-то цепочки рвутся и потребуется какое-то время для того, чтобы наладить новые. К примеру, доставку с европейского направления переориентировать на азиатское. Безусловно, риски есть. Сейчас даже трудно оценить, какое время уйдет на решение этих задач. Покупательский спрос есть. Быстро потребители не поменяют свои привычки", - сказал Абдулганиев.

Он также отметил, что рынок ecom в России растет на 30% в год – это единственная отрасль, которая показывает такие темпы прироста. Уполномоченный при Президенте РТ не стал прогнозировать развитие ситуации в текущих условиях.

Вместе с тем он подчеркнул, что селлеры, маркетплейсы и компании, которые работают с маркетплейсами – профессиональные участники рынка. «И находят пути решения в самых сложных ситуациях», – подчеркнул Абдулганиев.