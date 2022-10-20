Абдулганиев: Контейнерные перевозки — неиспользованный резерв роста экономики Татарстана

В своем ежегодном послании Госсовету республики Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил большой вклад площадок электронной торговли в расширение рынков сбыта и назвал контейнерные перевозки резервом для расширения этих рынков. На это обратил внимание уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

«Очень важный тезис, озвученный Президентом РТ, — это признание большого вклада площадок электронной торговли в расширение рынков сбыта татарстанского бизнеса. Благодаря принятым решениям Президента РТ в нашей республике был заложен фундамент для ускоренного развития интернет-торговли, привлечения в республику инвестиций от лидеров рынка», — подчеркнул Абдулганиев.

Он отметил, что по итогам трех кварталов 2022 года количество татарстанских продавцов перевалило за 41 тыс. человек, что на 79% больше, чем в конце 2021 года. Их выручка по итогам девяти месяцев составила около 38 млрд рублей.

По мнению бизнес-омбудсмена РТ, этому поспособствовала программа развития электронной торговли на 2021-2022 годы.

«Действие программы должно было завершиться в этом году, но сегодня в своем послании Президент РТ заявил о ее продлении на ближайшие несколько лет. По прогнозам экспертов, в течении как раз этого времени отрасль интернет-торговли в России выйдет на пиковые значения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помочь татарстанским предпринимателям занять достойную долю на рынке e-commerce необходимо как можно скорее, так как с каждым месяцем конкуренция на этом рынке увеличивается.

Абдулганиев также пояснил важность развития контейнерных перевозок, которые Президент РТ в своем послании назвал резервом расширения рынков сбыта для бизнеса.

«По оценкам экспертов, переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарстана на 15–25% и снизить время доставки более чем в два раза. Экономический эффект дает десятки миллиардов рублей дополнительной выручки. Фактически контейнерные перевозки — еще неиспользованный резерв роста экономики Татарстана», — заключил он.