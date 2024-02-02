Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Абдулганиев: «Конституционный совет РТ – наш союзник в деле защиты прав предпринимателей»
Жалобы предпринимателей РТ бизнес-омбудсмену Татарстана относительно нормативных актов органов госвласти республики, местного самоуправления или должностных лиц разных ведомств, будут направлять в Конституционный совет. Этот орган проверит подобные акты на соответствие Конституции РТ. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей.
Соответствующее соглашение уже подписали Уполномоченный при Раисе республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и председатель Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов. При этом такое же соглашение Гилазов подписал и с сопредседателем АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» по административному и гражданскому направлениям Гульнарой Сергеевой.
Как подчеркнул Абдулганиев, Конституционный совет РТ – это объективно коллега и союзник в деле защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также гарант соблюдения их прав органами госвласти, органами местного самоуправления и должностными лицами. Он добавил, что готов к тесному взаимодействию с Конституционным советом Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»