Абдулганиев: Компании готовятся к открытию пилотной бондовой зоны в Татарстане

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила проект, инициированный Татарстаном, по созданию бондовых складов в России, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена республики Фарида Абдулганиева.

Госдума в первом чтении приняла поправки в статьи 120 и 238 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые предоставляют правительству РФ полномочия по определению порядка, сроков и условий эксперимента по созданию бондовых складов на территории России.

Эти изменения позволяют реализовать концепцию «бондового склада», когда товары помещаются на склад, где размещаются товары, приобретенные людьми на зарубежных интернет-площадках.

«Это по-настоящему долгожданное событие для всего российского рынка электронной торговли. И очень важно, что именно Республика Татарстан в середине 2020 года фактически стала инициатором этого проекта», – цитирует Абдулганиева пресс-служба.

Он напомнил, что в конце июля прошлого года Президент РТ Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первой в России бондовой зоны. «Минниханов отмечал, что из-за отсутствия такой зоны в России мы сами тормозим развитие интернет-торговли у себя в стране», – сказал Абдулганиев.

О своем интересе к открытию бондовой зоны именно в Татарстане, где созданы комфортные условия для развития электронной торговли, заявляли практически все лидеры российского рынка eCom.

Первую бондовую зону с упрощенным таможенным регулированием планировалось создать на базе обособленного структурного подразделения «Почты России» в международном аэропорту «Казань».

«Все необходимые согласования завершены, и мы ожидаем, что проект закона будет одобрен Госдумой в самые сжатые сроки. Открытие подобных зон создает условия не только для импорта, но и для вывода на экспорт готовой продукции, транзита или производства продукции в бондовой зоне. Наши предприниматели получат возможность легко, быстро и выгодно продавать свою продукцию как во всех регионах России, так и за рубежом. А это значит рост благосостояния и занятости населения республики. При этом ряд федеральных и иностранных компаний, с которыми мы ведем переговоры, уже начали формировать свои инвестиционные программы с учетом открытия в Татарстане пилотной бондовой зоны», – отметил Абдулганиев.

По оценке Национальной ассоциации дистанционной торговли, (НАДТ), создание бондовых складов в России за счет расширения импортных, экспортных и транзитных операций уже к 2025 году даст экономический эффект в размере $23 млрд. При этом экспорт российских товаров через бондовые зоны составит $7,5 млрд, а экспорт логистических услуг — более $3 млрд.