Абдулганиев: Из-за пандемии отношения бизнеса и государства стали прозрачнее

Пандемия изменила взаимоотношения власти и бизнеса на территории Татарстана, они стали более прозрачными и понятными. Немаловажную роль в этом процессе сыграло внедрение цифровых технологий. Такое мнение в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову озвучил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Он напомнил, что в разгар пандемии общение ведомств и предпринимателей вынужденно цифровизировалось — ушло в онлайн-формат. Он открыл новые возможности для быстрого и точного реагирования власти на возникающие трудности предпринимателей.

«За это время мы провели свыше 40 встреч и круглых столов в режиме видеоконференции. Непосредственное участие в них приняли почти 3 тыс. предпринимателей и более 20 тыс. посмотрели трансляции на канале YouTube», — подчеркнул Абдулганиев.

По его словам, около 70% всех озвученных проблем решаются во время онлайн-общения, другая часть получает решение в течение пары часов после видеоконференции.

«Поэтому можно говорить, что отношения бизнеса и власти в пандемию перешли в цифровое измерение, стали более транспарентными и понятными», — резюмировал Фарид Абдулганиев.