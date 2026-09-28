Абдулганиев рассказал, как в молодости участвовал в сборе полотенец

Фарид Абдулганиев, которого сегодня избрали Председателем Государственного Совета Татарстана, рассказал о своем отношении к татарскому языку, литературе, истории и культуре. Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутата Госсовета РТ Ильшата Аминова.

Аминов отметил, что Абдулганиев известен работой в экономической сфере и как специалист, который много занимается цифрами. Депутат подчеркнул, что руководителю парламента важно разбираться также в вопросах образования, истории, культуры и родного языка.

Абдулганиев рассказал, что вырос в окружении татарского языка и литературы, поскольку его мать работала учителем татарского языка.

«Конечно, мне приходилось много работать с цифрами, но моя мама работала учителем татарского языка. Я вырос, слушая татарский язык и татарскую литературу. Позже, когда собирался в школу, по утрам слушал татарские песни на концертах и научился играть на гармони», – поделился воспоминаниями Председатель Госсовета.

Он также рассказал, что в молодости возвращался в деревню с гармонью и участвовал в традиционном сборе полотенец.

Абдулганиев отметил, что его дети активно участвовали в татарском хоре «Сөембикә». Сам он посещает выставки и татарский театр.

«Думаю, историю, литературу, традиции и обычаи своего народа нужно, во-первых, знать, во-вторых, сохранять и, в-третьих, развивать. Думаю, мы должны жить и работать этим», – подчеркнул Абдулганиев.