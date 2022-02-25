Абдулганиев: Интерес предпринимателей к торговле на маркетплейсах растет с каждым днем

Обучающий семинар «Интернет-торговля, как будущее предпринимателей» прошел сегодня в Буинске, сообщила пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

В мероприятии приняли участие более ста предпринимателей из Буинского, Апастовского, Дрожжановского, Кайбицкого, Тетюшского, Муслюмовского и Камско-Устьинских муниципальных районов Республики Татарстан. Организовали его Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» и бизнес-школа iWengo.

«В 2021 году мы вместе с сотрудниками ЦЭТ "Маркетплейс.Легко" провели обучающие мероприятия в 14 муниципальных районах республики, в которых приняли участие около 4 тыс. татарстанских предпринимателей», – сообщила руководитель iWengo Юлиана Гордон.

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев отметил, что интерес предпринимателей к торговле на маркетплейсах растет с каждым днем.

«В условиях пандемии и связанными с ней ограничениями интернет-торговля стала для многих предпринимателей фактически единственным шансом не только на сохранение своего бизнеса, но и его развитие и расширение», - подчеркнул Абдулганиев.

По его словам, решение задачи развития рынка eCom в Татарстане требует системного подхода – нужно одновременно решать вопросы развития инфраструктуры, обучения предпринимателей, привлечения в республику ведущих игроков рынка, создания условий для снижения стоимости доставки, подготовки кадров по специальностям, востребованным в отрасли онлайн-торговли, решения задачи регулирования рынка и других.

«Всеми этими вопросами мы целенаправленно занимаемся. Как результат – по итогам 2021 года количество татарстанских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах увеличилось в 7 раз и превысило планку 23 тысячи. Их выручка за год достигла 25 млрд рублей. Это далеко не предел. По прогнозам аналитиков Data Insight к 2025 году российский рынок eCom вырастет еще в четыре раза. У татарстанских предпринимателей еще есть возможность занять на этом быстрорастущем рынке достойную нишу», - подчеркнул бизнес-омбудсмен РТ.