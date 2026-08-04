Абдулганиев дал рекомендации в связи с введением новых правил торговли с колес

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 1 сентября текущего, 2026 года в России начнут действовать поправки в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», впервые закрепляющие на общегосударственном уровне понятие «мобильный торговый объект», под которое подпадают автолавки, фудтраки, кофейные фургоны и другие форматы торговли с колес. Несколько советов предпринимателям по поводу нововведений дал бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, сообщает его пресс-служба.

Поправки устанавливают единые федеральные правила – власти регионов после их вступления в силу не смогут предъявлять требования к самому автомобилю или прицепу, с которого ведется торговля.

Кроме того, новелла ограничивает конкуренцию, запрещая размещать несколько мобильных торговых точек в одном месте одновременно.

При подаче владельцем частного участка заявления о включении мобильного торгового объекта в схему размещения муниципалитет будет обязан удовлетворить эту просьбу.

При этом владельцам уже действующих на частной территории объектов – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам – дается три месяца со дня вступления закона в силу на подачу заявления о включении их торговых точек в схему.

Помимо прочего, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы торгуют по законам, регулирующим их деятельность, общие правила на них не распространяются.

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев назвал нововведения долгожданным и важным шагом для малого бизнеса.

«В Татарстане по поручению Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова ведется системная работа по снижению административной нагрузки на бизнес. Ежегодно к нам поступает несколько десятков обращений от предпринимателей на тему мобильной торговли. Во взаимодействии с местными муниципалитетами мы стараемся найти устраивающее всех решение», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

По оценке Абдулганиева, принятие нового закона «переводит мобильную торговлю из серой зоны в правовое поле, снимает избыточные административные барьеры и дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне».

Кроме того, уполномоченный по правам предпринимателей дал практические советы тем, кто уже работает в мобильной торговле или планирует заняться этим бизнесом.

Во-первых, уже ведущие торговлю с колес на частной земле должны не откладывать решение проблемы, а в течение трех месяцев подать заявление о включении объекта в схему размещения. «Лучше сделать это сразу, как только заработает механизм в вашем регионе», – акцентировал он.

Во-вторых, следует собрать документы на земельный участок и правоустанавливающие бумаги – они понадобятся для подачи заявления. Соответствующее право есть и у самозанятых.

В-третьих, при возникновении вопросом или отказов следует не оставаться один на один с проблемой, а обращаться в аппарат бизнес-омбудсмена РТ.

«Мы готовы помогать каждому предпринимателю в этом процессе – консультировать, подсказывать, подготавливать документы. Наша задача – чтобы новый закон работал на бизнес, а не против него», – заключил Фарид Абдулганиев.