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Абдулганиев: Благодаря бизнесу Россия сохранила экономическую и социальную устойчивость
В условиях санкций и внешнего давления во многом именно предприниматели помогли сохранить экономическую и социальную стабильность в России. Об этом, поздравляя бизнесменов с профессиональным праздником, заявил уполномоченный при Раисе РТ по правам предпринимателей Фарид Абдулганиев.
«Несмотря на все испытания последнего времени, во многом именно благодаря предпринимателям наша страна сохранила экономическую и социальную устойчивость и уверенность в своем будущем», — уверен он.
По последним данным, в РТ действуют свыше 171 тыс. субъектов МСП — на 3,4% больше, чем годом ранее. Именно на них сейчас приходится более 40% рабочих мест в Татарстане.
Республика стала площадкой для успешных проектов цифровой трансформации, пространством для роста малого и среднего бизнеса. Здесь последовательно реализуется политика привлечения ведущих игроков рынка электронной торговли и транспортной логистики, создаются новые рабочие места.
Мы всегда готовы вам помочь, отстаивая и защищая права и законные интересы», — заявил Абдулганиев.
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