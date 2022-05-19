Абдулатипов: Важный транспортный коридор «Север – Юг» работает пока не очень эффективно

Важный международный транспортный коридор «Север – Юг» работает пока не очень эффективно. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов на сессии «Международный транспортный коридор „Север — Юг“», которая прошла на KazanSummit.

«На всех 7,2 тыс. километров этот маршрут показывает свои преимущества, потому что на 10–15 дней быстрее доходят грузы, чем через Суэцкий канал, дешевле на 30–40% они проходят через Россию, Иран, Индию. Это тот маршрут, который имеет перспективное будущее для развития всего региона “Большая Евразия”. Надеюсь, что Рустам Нургалиевич Минниханов возьмет на себя еще одну нагрузку, чтобы стать “мотором” налаживания отношений по этому маршруту. А мы будем ему всячески помогать», – сказал спикер.

Абдулатипов подчеркнул, что руководство Татарстана работает очень эффективно и «является флагманом в развитии исламского вектора внешней политики».

Говоря о транспортном коридоре «Север – Юг», он отметил, что до сих пор не согласован вопрос о едином документе по всему маршруту, существуют таможенные барьеры в каждом государстве, нет единого оператора.

«Многое делается, но все это не состыковано. И сегодня, когда нам объявляют санкции со всех сторон, мы стали понимать, что это надо было давно наладить. Я думаю, что государственные деятели Индии, Ирана, России, Китая, Ближнего Востока, Центральной Азии понимают значимость таких транспортных коридоров, необходимость налаживания логистики и экономики», – заявил спикер.