Абдулатипов: «Татарстан стал флагманом РФ в сотрудничестве со странами исламского мира»

Татарстан является лидером среди регионов России по налаживаю связей со странами исламского мира. Это сильно укрепляет позиции нашей страны на мировой арене. Такое мнение выразил специальный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов, выступив на форуме KazanSummit.

«Татарстан стал флагманом РФ в сотрудничестве со странами исламского мира. Группа стратегического видения, созданная по инициативе Президента России Владимира Путина под руководством (главы Россотрудничества – ТИ) Евгения Примакова и (Государственного Советника РТ – ТИ) Минтимера Шаймиева, играет важную роль в восстановлении исламского вектора внешней политики России. И это срабатывает в международной ситуации, когда мы нуждаемся в поддержке мусульманских стран. Совет министров иностранных дел ОИС сформулировал в своем заявлении взвешенную оценку по событиям на Украине. Народ в мусульманских странах активно поддерживает Россию», - заявил Абдулатипов.

По его словам, татарский народ сыграл большую роль в становлении российской государственности.

«Исторически татарам удалось гармонично адаптировать ислам к православию и к русской цивилизации. Приятие ислама Волжской Булгарией сыграло историческую роль в развитии татарского этноса и налаживании связей Поволжья с мусульманским востоком. Татары исторически после вхождения Казанского ханства с состав России несли службу государству российскому. Татары вписались в состав элиты и военно-служивое сословие России, смогли занять свое место в российской цивилизации. Татарские корни имеют известные дворянские роды России Апраксины, Аракчеевы, Акчурины, Юсуповы и многие другие», - напомнил он.