Абдулатипов: Татарстан стал для многих примером укрепления многонационального единства

В кризисные моменты постсоветской истории народы Татарстана сохранили свою самобытность, традиционный культурно-нравственный уклад, свою веру. Отсюда и успех республики в государственном строительстве и в экономике. Такое мнение выразил специальный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов, выступив на форуме KazanSummit.

«Команда Минтимера Шаймиева работала как канатоходцы, часто проходя над пропастью и ведя за собой татарский народ, но и не теряя связи с Российской Федерацией. Татарстан в этой непростой ситуации не растерял самобытности и общероссийских государственных ориентиров. Татарстан выступил маяком федеративной демократии, поняв что в этом спасение от чрезмерного унитаризма и разрыхления государства», – сказал Абдулатипов.

Он напомнил, что после 90-х годов Татарстан стал одним из первых регионов, кто привел свое законодательство в соответствие с федеральным и приложил огромные усилия для консолидации общества внутри республики.

«Татарстан стал для многих примером укрепления многонационального единства в самой республике. Это пример сплочения разных национальностей в составе республики. Огромную роль в этом сложном процессе сыграла и Ассамблея народов Татарстана, председателем которой был избран Фарид Мухаметшин. В эти дни Фарид Хайруллович отмечает свое 75-летие и, пользуясь этой трибуной, я хочу его поздравить», – отметил Абдулатипов.