Абдулатипов назвал Ассамблею народов Татарстана самой эффективной в стране

Ассамблея народов Татарстана - самая лучшая и эффективная среди подобных объединений, которые работают в регионах России. Таким мнением на открытии международного фестиваля «Восточный базар в Казани» почетный председатель Ассамблеи народов РФ, постоянный представитель России в Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.

«Ассамблея народов Татарстана самая лучшая и эффективная среди тех, что работают в российских регионах. Благодаря этому здесь прекрасно себя чувствуют представители разных национальностей», - отметил он.

Абдулатипов особенно выделил вклад в развитие Ассамблеи ее Председателя Фарида Мухаметшина, который переживает за каждый вопрос, связанный с этой темой.