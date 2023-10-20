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Руc Тат
Общество 20 октября 2023 18:57

Абдулатипов назвал Ассамблею народов Татарстана самой эффективной в стране

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Ассамблея народов Татарстана - самая лучшая и эффективная среди подобных объединений, которые работают в регионах России. Таким мнением на открытии международного фестиваля «Восточный базар в Казани» почетный председатель Ассамблеи народов РФ, постоянный представитель России в Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.

«Ассамблея народов Татарстана самая лучшая и эффективная среди тех, что работают в российских регионах. Благодаря этому здесь прекрасно себя чувствуют представители разных национальностей», - отметил он.

Абдулатипов особенно выделил вклад в развитие Ассамблеи ее Председателя Фарида Мухаметшина, который переживает за каждый вопрос, связанный с этой темой.

#Ассамблея народов Татарстана #Фарид Мухаметшин
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