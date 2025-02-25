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На главную ТИ-Спорт 25 февраля 2025 12:03

Абаскаль заявил, что согласился бы возглавить сборную России

Абаскаль заявил, что согласился бы возглавить сборную России
Фото: spartak.com

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что был бы не против тренировать сборную России.

По словам испанца, опыт работы тренером в стране – главное условие для того, чтобы возглавить национальную команду.

«Это поможет вам работать "изнутри" и знать основы. Согласился бы возглавить сборную России? Да», – передает слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль тренировал «Спартак» с 2022 по 2024 годы. С «красно-белыми» он взял бронзу РПЛ в сезоне 2022/23.

В данный момент «Спартак» тренирует Деян Станкович. Под его руководством команда завершила первую часть Премьер-лиги на третьем месте в таблице. В следующей игре «красно-белые» встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта в 16:30 по мск.

#фк спартак #премьер-лига #футбол #спорт
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