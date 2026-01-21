news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 января 2026 17:44

Абаскаль оценил назначение Хуана Карседо в «Спартак»

Читайте нас в
Телеграм
Абаскаль оценил назначение Хуана Карседо в «Спартак»
Фото: spartak.com

Бывший наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о новом главном тренере команды, Хуане Карседо. Экс-тренер дал высокую оценку своему преемнику и его помощникам.

— Я знаком со всем тренерским штабом Хуана. Уверен, что это прекрасные специалисты и люди с большим профессионализмом. У них есть все качества, чтобы привести «Спартак» к победам, — процитировал Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского клуба в январе 2026 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года. До перехода в «Спартак» Карседо руководил кипрским клубом «Пафос».

Перед началом зимнего перерыва в чемпионате красно-белые занимают шестую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

#фк спартак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

20 января 2026
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026