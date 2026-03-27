Абаскаль - об отстранении России: «Игроки страдают от того, их двери закрыты»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил с критикой в адрес международных спортивных организаций, которые с 2022 года отстраняют российские команды от участия в соревнованиях по политическим причинам.

В интервью испанскому изданию AS испанский специалист заявил, что больше всего от этой ситуации страдают футболисты, особенно молодые таланты.

«Проблема в том, что России не дали пройти квалификацию на два чемпионата мира. И очень печально, что политика влияет на спорт таким образом, лишая игроков возможности соревноваться на международном уровне», — сказал Абаскаль.

Он подчеркнул, что в «Спартаке», который он возглавлял с 2022 по 2024 год, были молодые игроки, достойные европейского футбола.

«У нас в «Спартаке» были молодые таланты, которые могли бы получить шанс в европейском футболе. Но они страдают от того, что их двери закрыты! На данном этапе истории, независимо от того, кто и где родился, у игроков из России нет тех возможностей, которые есть у других футболистов. Особенно это касается молодых игроков», — отметил тренер.

По мнению Абаскаля, отстранение российского футбола может привести к серьезному падению уровня.

«Без доступа в Европу российские игроки не видят, как играют или тренируются футболисты более высокого уровня. Они не могут соревноваться с лучшими, и поэтому уровень российского футбола может стать ниже, чем был исторически», — резюмировал он.