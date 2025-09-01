Абашев оценил поликлинику НКНХ и назвал ее образцом промышленной диспансеризации

И.о. министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев оценил модернизированную поликлинику «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) и назвал ее «образцом промышленной диспансеризации».

Сегодня стало известно, что компания СИБУР завершила комплексную модернизацию медицинского учреждения. В рамках реновации функционал поликлиники был расширен новыми видами медицинских услуг с учетом актуальной структуры заболеваемости, обновлено медицинское оборудование, а также увеличено количество врачей наиболее востребованных специальностей.

Для оснащения учреждения было закуплено 98 единиц нового оборудования, в основном российского производства. Пользователями медицинских услуг стали 15 тыс. человек – сотрудники предприятия, ветераны и прикрепленные жители.

«У меня самые положительные впечатления от посещения модернизированной поликлиники, мы увидели полностью обновленное учреждение здравоохранения цеховой медицины, все компоненты медицинских услуг выполнены на высшем уровне», – отметил Абашев после осмотра объекта.

«Сегодня мы видим, что за здоровьем сотрудников "Нижнекамскнефтехима" организован непрерывный процесс наблюдения», – добавил он.

Председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов подчеркнул:

«Модернизация поликлиники стала эффективным ответом на запрос наших сотрудников на оказание качественной медицинской помощи».

По словам Карисалова, новые стандарты оказания медицинской помощи внедряются на предприятии с 2021 года. С 2023 года на НКНХ размещены центры здоровья, позволяющие получить консультацию прямо на рабочем месте. Модернизация поликлиники связала результаты диагностики сотрудников, собранные в 2023 и 2024 годах, с закупкой нового оборудования и набором персонала клиники.

«Завершив обновление поликлиники, мы замкнули наш контур медицинской безопасности, – пояснил Карисалов. – Мы создавали медицинские центры в Нижегородской области, в городе Свободный на Дальнем Востоке, но подобного масштаба, подобной функциональности нигде нет. Этот объект полностью соответствует лучшим медицинским центрам Казани, Санкт-Петербурга и Москвы».

Гендиректор СИБУРа отметил, что более 99% сотрудников НКНХ – жители Нижнекамска, поэтому поликлиника рассматривается как часть медицинского каркаса города и республики Татарстан.

«Более 8 тыс. жителей Нижнекамска состоят в ветеранском совете "Нижнекамскнефтехима". Для них двери в нашу поликлинику также открыты», – подчеркнул Карисалов.