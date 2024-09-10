Абашев назвал сферы здравоохранения, особенно нуждающиеся в использовании ИИ

Альмир Абашев

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Постановка диагнозов и отчетность по лабораторной диагностике являются ключевыми сферами, в которых особенно необходимо внедрение искусственного интеллекта. Такое мнение на пресс-конференции в рамках Kazan Digital Week высказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Плюс ко всему большой блок, и он, наверное, является наиболее интересным сегодня для практического здравоохранения и имеющего практическую реализацию уже на сегодняшний день – это взаимодействие лекарств. Потому что во многом эта сфера довольно тяжелая для учета врачами», - подчеркнул Абашев.

Воздействие стандартных схем лечения с использованием известных и изученных лекарств достаточно просто можно спрогнозировать. Однако в том случае, если врачу приходится от них отклоняться, он должен погрузиться в биохимию, уточнить отдаленные и ближайшие последствия, которые могут последовать из-за сочетания тех или иных препаратов. Наработки, которые Минздрав РТ хотел бы использовать в республике, существуют на российском рынке.

«Но пока, скажем так, их стоимость и эффект, который они дают, для нас пока под вопросом остается. Будем надеяться, что они будут двигаться дальше и получат новые данные, новые возможности», - заключил замминистра здравоохранения.