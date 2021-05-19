Минздрав РТ: «Мы остро ощущаем недостаток коммуникации между врачами и пациентами»

Минздрав Татарстана работает над совершенствованием консультационной и профилактической деятельности в медицинских организациях, где врачи занимаются женским здоровьем. Об этом на дискуссии просветительского проекта «Женпросвет Онкопатруль» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мы остро ощущаем недостаток коммуникации между врачебным персоналом больниц и нашими пациентами. В сознании многих из нас лечебно-профилактическое учреждение как концентрация общественной коммуникации в прошлом году было в потенциальной опасности», — заметил Абашев.

Сейчас Минздрав Татарстана и общественные организации, такие как «Женпросвет Онкопатруль», стараются возродить профилактическую направленность медицинской деятельности.

«Женское здоровье всегда было в центре внимания. Многое делается для развития скрининговых программ, прогрессивных методик по визуализации патологии шейки матки. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы технология появилась одной из первых на территории РФ в нашем Татарстане», — пояснил спикер.

Сегодня подобные скрининговые аппараты с искусственным интеллектом уже есть у дерматовенерологов. Аппараты позволяют мгновенно определить, есть ли у пациента онкологическая патология.