AAIOFI открыла первое представительство в СНГ – центр начал работу в Казани

Международная организация AAOIFI, которая разрабатывает стандарты исламских финансов, открыла первый представительский центр на территории стран СНГ – он официально заработал в Казани. Об этом стало известно на круглом столе в отеле Millennium Panorama Hotels в столице РТ, сообщает «Татар-информ» с места событий.

«Представительский центр AAOIFI официально начинает свою работу. Центр станет ключевой международной экспертной площадкой, обеспечивающий методологическое и консультационное сопровождение, имплементацию стандартов AAOIFI, развитие профессионального диалога и формирование профессиональных подходов партнерского финансирования, в том числе в пространстве стран СНГ», – заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, который модерирует круглый стол.

Штаб-квартира AAOIFI находится в столице королевства Бахрейн Манаме. Организацию по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов возглавляет председатель попечительского совета шейх Ибрагим бен Халифа аль-Халифа. Он стал участником сегодняшнего круглого стола в Казани.

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично встречался с Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой во время рабочего визита в Бахрейн в ноябре 2024 года. Тогда была достигнута договоренность, что организация будет активно сотрудничать с Татарстаном в части проведения конференции по исламским финансам в республике.

Уже в мае 2025 года на KazanForum прошла конференция AAOIFI, первая за пределами Бахрейна. О планах организации открыть офис в Казани сообщила в сентябре глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.