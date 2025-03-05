«А яичница в Казани протухла»: Губерниев раскритиковал Чемпионат России по лыжам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. По его словам, Федерация лыжных гонок России плохо относится к людям, поскольку организаторы и судьи лыжных соревнований ничего не обязаны говорить болельщикам, зрителям и журналистам. Сам он улетает в Златоуст на биатлон.

«Кстати, сегодня годовщина отмены крепостного права в России!!! Придёт и в лыжи свой Александр — Освободитель!!! СБР на фоне иных бестолочей как божий дар!!! По организации соревнований!!! А яичница в Казани протухла!!! В пятницу уже будем усиленно биатлонировать!!! Златоуст — любовь моя!!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани начался 1 марта и завершится 9-го числа. Следующие старты состоятся 6 марта. Спортсмены побегут свободным стилем на 10 километров. Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжам.

Во время вчерашних гонок произошла стычка между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил желтую карточку от судей. Как затем заявляла президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, оба спортсмена получат по наказанию.