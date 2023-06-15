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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Кроме того, в украинских СМИ сообщалось о взрывах, которые прогремели минувшей ночью в Харькове и Днепропетровской области, сообщает ТАСС.
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