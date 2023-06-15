На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Кроме того, в украинских СМИ сообщалось о взрывах, которые прогремели минувшей ночью в Харькове и Днепропетровской области, сообщает ТАСС.