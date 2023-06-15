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Происшествия 15 июня 2023 08:20

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Кроме того, в украинских СМИ сообщалось о взрывах, которые прогремели минувшей ночью в Харькове и Днепропетровской области, сообщает ТАСС.

#спецоперация на Украине
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