А воз Валиуллина и ныне там: почему «Ак Барс» проиграл спор за Спронга ЦСКА

Вчера ЦСКА в своих социальных сетях официально объявил о трансфере нападающего Даниэля Спронга. 28-летний голландец заключил годичное соглашение с «армейцами». Помимо ЦСКА, хоккеистом активно интересовался «Ак Барс», отчаянно пытавшийся переманить игрока. Почему казанцам не удалось провернуть трансфер - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» был готов платить Спронгу больше, нежели чем ЦСКА

Даниэль Спронг – 28-летний нападающий, отыгравший минувший сезон НХЛ сразу в трех командах: «Ванкувере», «Сиэтле» и «Нью-Джерси». Форвард обладает довольно богатым опытом выступления в Северной Америке (388 матчей), однако в последние сезоны карьера хоккеиста складывается не лучшим образом.

Череда обменов, нестабильность положения вынудила Спронга задуматься о переезде в другую страну. Бэкграунд нападающего позволил бы ему подписаться с любой командой Европы. Но Спронг выбрал Россию, в которой на него также был спрос среди нескольких топ-клубов.

Еще на прошлой неделе в прессе активно ходили слухи, что основных претендентов на Спронга в КХЛ два – «Ак Барс» и ЦСКА. Подтвердил это недавно в эфире «Спорт-Экспресса» и Шуми Бабаев – скандально известный агент.

По нашей информации, генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин действительно предпринимал отчаянные попытки подписать нидерландского нападающего. «Ак Барс» был готов платить Спронгу больше, чем ЦСКА. Если предложение «армейцев» было в районе 75 млн рублей в год, то соглашение «барсов» остановилось на отметке в 90 млн рублей за сезон. И это только чистый оклад, без учета бонусов.

Почему Спронг выбрал ЦСКА? Вопрос хороший. Возможно, дело в главном тренере, а, может, в амбициях клуба. Или в сильном составе, который собирается в Москве, в отличии от потерявшей рыночную хватку Казани. Пока форвард сам не расскажет об этом в интервью, о причинах выбора ЦСКА остается только догадываться.

«Ак Барс» по-прежнему не может залатать дыру в топ-6 нападающих

Нынешнюю трансферную кампанию казанцев пока можно охарактеризовать так - чемпионы КХЛ по всевозможным слухам, несостоявшимся переходам и неудачной селекции, в целом. Не хватит и десяти пальцев, чтобы пересчитать всех игроков, которые потенциально должны были перейти в «Ак Барс», но по итогу не сделали этого. Кузнецов, Джиошвили, Ремпал, В.А.Ткачев, В.Э.Ткачев, Буше, Горбунов, Толчинский, Мамин, Григоренко, Спронг, Денисенко, Тодд, Тянулин – фамилии, которые всплыли по памяти сразу.

Объективно, текущий состав казанцев – один из самых слабых за последние сезоны. За неделю до начала сборов в «Ак Барсе» сияет пробоина в первом звене. Совершенно непонятно, кто займет место левого края в тройке с Семеновым и Яшкиным. Ноль понимания, каким будет и третье звено «Ак Барса». Да, подписан Биро, но где он сыграет? В центре или с краю, кто составит ему пару – Пустозеров и Терехов, а, может, Комков и Бровкин? Кажется, что примерное очертание звеньев болельщики получат только в августе.

Не забываем также, что «Ак Барс» пока не решил вопрос со вторым вратарем в команде. После отъезда Амира Мифтахова в НХЛ главным претендентом на роль бэкапа Тимура Билялова числится голкипер из системы Максим Арефьев.

«Ак Барс» бросил летом все силы на Ремпала, но игрок выбрал «Вашингтон»

На фоне всех несостоявшихся трансферов «Ак Барса» возникает только один вопрос – что помешало казанцам подписать хотя бы несколько кандидатур из списка, который был упомянут выше? С трудом верится, что возможностей у «барсов» меньше, чем у того же «Металлурга», который за это лето подписал Сергея Толчинского и Ткачева. Плюс сложно осознать, что привыкшие к сытой и богатой жизни хоккеисты могли предпочти Казань иным провинциальным городам России.

Тем не менее, из всех российских нападающих «Ак Барс» не смог подписать никого. За исключением, конечно, 35-летнего Михаила Фисенко. Но понятно, что на «условного Фисенко» никто кроме «Ак Барса» из топ-клубов КХЛ не претендовал. Кроме того, он будет скорее вожак раздевалки, нежели чем лидером на льду. Фисенко займет свое место в четвертом звене – с Дыняком и Кателевским.

Как мы уже сказали, ключевая проблема «Ак Барса» сейчас - нехватка крайнего нападающего в первое звено. На днях стало известно, что казанцы были явными фаворитами в борьбе за Шелдона Ремпала. «Ак Барс» бросил все силы на трансфер нападающего, по сути, игнорируя остальные варианты на рынке. То есть, сделал ключевую ошибку в селекции – пытался сложить все яйца в одну корзину. В столице Татарстана была уверенность, что форвард не поедет в НХЛ и выберет солидные деньги в России. Но Ремпал переиграл всех и уехал на двусторонний контракт в «Вашингтон».



В целом можно признать, что на данный момент «Ак Барс» проваливает селекцию, уступая в ней не только лидерам КХЛ, но и средним командам. Таким как «Сибирь» или «Автомобилист».