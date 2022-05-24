«А вдруг холера, а мы не в форме?»: как прошли учения Роспотребнадзора в аэропорту Казани
Как будут вести себя экстренные службы, если в Татарстан вдруг прилетит самолет, на борту которого будет пассажир с симптомами холеры. Именно этот сценарий отработали сегодня на учениях в аэропорту. Зачем перекрывать дорогу самолету с больным и куда денут других пассажиров этого борта – в репортаже «Татар-информа».
В Международный аэропорт «Казань» прилетел пассажир с холерой – именно по такой легенде сегодня прошли межведомственные тактико-специальные учения.
По легенде, 24 мая в 10.45 в аэропорт прибыл рейс № 111 из Беларуси с переселенцами из Украины, всего 61 пассажир и 8 членов экипажа.
Но в 9.30 командир воздушного судна сообщил в производственно-диспетчерскую службу аэропорта, что на борту находится больной с признаками кишечного инфекционного заболевания.
«У него частый жидкий водянистый стул, неукротимая рвота и повышенная потливость», – перечислил симптомы руководитель учений, главный специалист Управления Роспотребнадзора по РТ Михаил Козлов.
В аэропорту приняли решение сразу после приземления отогнать самолет на санитарную стоянку. Сотрудники линейного отдела полиции выставили оцепление, а сам самолет заблокировали техникой, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Всегда остается вероятность того, что происходящее – террористический акт или попытка угона самолета.
О случившемся сообщают в санитарно-карантинный пункт и здравпункт аэропорта. Самыми первыми на борт проходят именно медики воздушной гавани, обязательно в противочумных костюмах. Ведь какая именно инфекция стала причиной болезни пассажира, неизвестно.
На борту самолета тем временем от подозрительного пассажира отсаживают других пассажиров. Бортпроводники раздают им анкеты с вопросами о самочувствии.
Медики собирают анамнез, оценивают клиническую картину, измеряют давление, проводят другие медицинские манипуляции. Выставляют предварительный диагноз – холера.
«По всем симптомам очень похоже на холеру. Кроме того, в эпидемиологическом анамнезе: человек прибыл из Украины, где проживал в неблагополучных санитарных условиях, были перебои с водой, питанием», – рассказал Михаил Козлов.
Других пассажиров рейса и членов экипажа проверяют тепловизором. Ни у кого из прилетевших повышенной температуры нет. Заполненные анкеты помещают в герметичный пакет, его дезинфицируют и отправляют в Роспотребнадзор.
На борт заходят врачи скорой медицинской помощи. Они дополнительно опрашивают больного, осматривают его и сопровождают в карету скорой. Пациент может идти, поэтому носилки не требуются.
Его доставят в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Татарстана в сопровождении полиции.
После этого начинают выводить других пассажиров самолета и членов экипажа, их на выходе обрабатывают, проводят через специальный санитарный пропускник. Там проходит пограничный контроль, проверяют паспорта и объясняют, что они отправятся в Казанский госпиталь для ветеранов войн, там за их состоянием будут наблюдать медики. В медучреждении за ними будут наблюдать сотрудники полиции и Росгвардии, чтобы пресечь попытки возможного побега.
После того как все люди вышли с борта, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане берут пробы с внешних объектов среды, чтобы потом провести анализ в лаборатории.
Дальше в работу включается дезинфекционная станция Казани, они обрабатывают багаж, причем сначала сам отсек, а после каждый чемодан по отдельности, потом салон самолета.
Такие учения проходят каждый год, меняются инфекции и обстоятельства. К примеру, в прошлом году отрабатывали прилет умершего на борту пассажира с лихорадкой Эбола. Несколько лет назад сценарий с холерой тоже проводили.
«Навыки проведения противоэпидемических мероприятий напомнить нужно, поэтому именно эта инфекция была выбрана сейчас. Неблагополучие по холере в мире сохраняется: это африканский регион, Бангладеш, Индия, возможны завозы из приграничных территорий с Российской Федерации. Поэтому сегодня мы проверяем готовность всех служб», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Пока случаев завоза холеры в Татарстан не было. По словам Любови Авдониной, холера очень заразна, передается через грязные руки, немытые овощи, грязную воду и при контакте с больным человеком.
«Весь комплекс мероприятий разворачивается очень оперативно, все контактные подлежат изоляции и наблюдению, поскольку они находились в одинаковых условиях с заболевшим», – отметила она.
На учения были привлечены специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане, Минздрава РТ, РКИБ, Республиканского центра медицины катастроф, Станции скорой медицинской помощи Казани, Госпиталя ветеранов войн, дезинфекционной станции Казани, представители служб Международного аэропорта «Казань», полицейские, сотрудники ФСБ, пожарные и спасатели.
Позже каждая из служб получит оценку действий своих сотрудников на общем разборе.