«А вдруг холера, а мы не в форме?»: как прошли учения Роспотребнадзора в аэропорту Казани

Как будут вести себя экстренные службы, если в Татарстан вдруг прилетит самолет, на борту которого будет пассажир с симптомами холеры. Именно этот сценарий отработали сегодня на учениях в аэропорту. Зачем перекрывать дорогу самолету с больным и куда денут других пассажиров этого борта – в репортаже «Татар-информа».

В Международный аэропорт «Казань» прилетел пассажир с холерой – именно по такой легенде сегодня прошли межведомственные тактико-специальные учения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По легенде, 24 мая в 10.45 в аэропорт прибыл рейс № 111 из Беларуси с переселенцами из Украины, всего 61 пассажир и 8 членов экипажа.

Но в 9.30 командир воздушного судна сообщил в производственно-диспетчерскую службу аэропорта, что на борту находится больной с признаками кишечного инфекционного заболевания.

«У него частый жидкий водянистый стул, неукротимая рвота и повышенная потливость», – перечислил симптомы руководитель учений, главный специалист Управления Роспотребнадзора по РТ Михаил Козлов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В аэропорту приняли решение сразу после приземления отогнать самолет на санитарную стоянку. Сотрудники линейного отдела полиции выставили оцепление, а сам самолет заблокировали техникой, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Всегда остается вероятность того, что происходящее – террористический акт или попытка угона самолета.

О случившемся сообщают в санитарно-карантинный пункт и здравпункт аэропорта. Самыми первыми на борт проходят именно медики воздушной гавани, обязательно в противочумных костюмах. Ведь какая именно инфекция стала причиной болезни пассажира, неизвестно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На борту самолета тем временем от подозрительного пассажира отсаживают других пассажиров. Бортпроводники раздают им анкеты с вопросами о самочувствии.

Медики собирают анамнез, оценивают клиническую картину, измеряют давление, проводят другие медицинские манипуляции. Выставляют предварительный диагноз – холера.

«По всем симптомам очень похоже на холеру. Кроме того, в эпидемиологическом анамнезе: человек прибыл из Украины, где проживал в неблагополучных санитарных условиях, были перебои с водой, питанием», – рассказал Михаил Козлов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Других пассажиров рейса и членов экипажа проверяют тепловизором. Ни у кого из прилетевших повышенной температуры нет. Заполненные анкеты помещают в герметичный пакет, его дезинфицируют и отправляют в Роспотребнадзор.

На борт заходят врачи скорой медицинской помощи. Они дополнительно опрашивают больного, осматривают его и сопровождают в карету скорой. Пациент может идти, поэтому носилки не требуются.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Его доставят в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Татарстана в сопровождении полиции.

После этого начинают выводить других пассажиров самолета и членов экипажа, их на выходе обрабатывают, проводят через специальный санитарный пропускник. Там проходит пограничный контроль, проверяют паспорта и объясняют, что они отправятся в Казанский госпиталь для ветеранов войн, там за их состоянием будут наблюдать медики. В медучреждении за ними будут наблюдать сотрудники полиции и Росгвардии, чтобы пресечь попытки возможного побега.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После того как все люди вышли с борта, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане берут пробы с внешних объектов среды, чтобы потом провести анализ в лаборатории.

Дальше в работу включается дезинфекционная станция Казани, они обрабатывают багаж, причем сначала сам отсек, а после каждый чемодан по отдельности, потом салон самолета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Такие учения проходят каждый год, меняются инфекции и обстоятельства. К примеру, в прошлом году отрабатывали прилет умершего на борту пассажира с лихорадкой Эбола. Несколько лет назад сценарий с холерой тоже проводили.

«Навыки проведения противоэпидемических мероприятий напомнить нужно, поэтому именно эта инфекция была выбрана сейчас. Неблагополучие по холере в мире сохраняется: это африканский регион, Бангладеш, Индия, возможны завозы из приграничных территорий с Российской Федерации. Поэтому сегодня мы проверяем готовность всех служб», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пока случаев завоза холеры в Татарстан не было. По словам Любови Авдониной, холера очень заразна, передается через грязные руки, немытые овощи, грязную воду и при контакте с больным человеком.

«Весь комплекс мероприятий разворачивается очень оперативно, все контактные подлежат изоляции и наблюдению, поскольку они находились в одинаковых условиях с заболевшим», – отметила она.

На учения были привлечены специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане, Минздрава РТ, РКИБ, Республиканского центра медицины катастроф, Станции скорой медицинской помощи Казани, Госпиталя ветеранов войн, дезинфекционной станции Казани, представители служб Международного аэропорта «Казань», полицейские, сотрудники ФСБ, пожарные и спасатели.

Позже каждая из служб получит оценку действий своих сотрудников на общем разборе.