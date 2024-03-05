«А вдруг враг придет сюда, на нашу землю»: история бойца СВО, вставшего на защиту Родины

Николай Яковлев отправился на СВО, чтобы выполнить свой гражданский долг

Фото: leninogorsk-rt.ru

«Единственный сын, всеобщий любимец»

Николай Яковлев родился 28 июня 1977 года в селе Усакла Самарской области. Он стал вторым ребенком из двойни — его старшая сестра Оля появилась на свет раньше на несколько минут.

На тот момент в многодетной семье Яковлевых уже подрастали девочки Наталья, Светлана, двойняшки Валя и Надя. Из роддома принесли еще одну девочку Олю и единственного долгожданного мальчика — всеобщего любимца Колю.

Несмотря на тяжелый сельский труд, большое хозяйство, родители старались уделить каждому ребенку внимание, дети росли в теплой атмосфере.

Мальчик старался быть похожим на отца — сильного, крепкого, мужественного человека, который очень любил жену и детей, для большой семьи самостоятельно построил просторный дом. Затем Коля окончил сельскую школу, приехал в Лениногорск и получил в СПТУ №14 специальность каменщика.

С 1995 по 1997 год был на срочной службе в артиллерийской бригаде в Оренбургской области. В течение двух лет молодой разведчик на полигоне военной части проходил интенсивную боевую подготовку: учился подрывать фугасы для остановки техники противника, выполнять точечные стрельбы из снайперских винтовок, осуществлять налеты.

«Новобранец Николай Яковлев проявил высокий уровень подготовки, дисциплинированность и профессионализм в ходе выполнения упражнений. Он продемонстрировал умение работать в команде, быстро принимать решения в условиях оперативной обстановки и оказывать взаимную поддержку», — так рапортовал командир военной части после выполнения солдатом поставленных задач. Эта характеристика и сейчас хранится в личном деле бойца.

С 1995 по 1997 год Николай проходил срочную службу в артиллерийской бригаде в Оренбургской области Фото: leninogorsk-rt.ru

«Я должен защитить свою семью, детей, сестер, маму»

После армии Николай встретил свою возлюбленную, вскоре они с Гульназ официально зарегистрировали свои отношения и стали жить вместе. В 2003 году в семье родился сын Артем, в 2008-м — дочь Ангелина, еще через 10 лет на свет появился младший сын Тимур.

Семья жила в поселке Новочершилинский Лениногорского района. Николай трудился каменщиком, с детства был приучен к труду, не боялся никакой работы.

Когда началась СВО, Николай очень хотел пойти в зону спецоперации. Его останавливала только мысль о матери, ведь ей уже 83 года. Отца не стало 4 года назад, и пожилая мама осталась одна. Она жила в большом доме и всегда скучала по своим детям, которые уже обзавелись собственными семьями, детьми и внуками.

После долгих раздумий Николай убедил себя, что маму поддержат его пятеро сестер, и принял решение сражаться на передовой, рядом со своими земляками.

Коля сказал тогда своим родственникам: «Я решил пойти на фронт. Как почему? А вдруг враг придет сюда, на нашу землю? Я должен защитить свою семью, детей, сестер, маму. Уверен, если бы отец был жив, он бы поддержал меня, а если бы был молод, то и сам бы так поступил», — сказал он, прощаясь с сестрами.

Владимир Путин за отвагу и храбрость, проявленные во время боя, подписал приказ о присвоении Николаю Яковлеву ордена Мужества Фото: leninogorsk-rt.ru

«Я отговаривала Колю от решения служить»

19 октября 2023 года Николай заключил контракт с Министерством обороны России на год. Убыл с военкомата Лениногорска. Иногда он звонил маме, сестренке-двойняшке, с которой был очень близок.

«Я отговаривала Колю от решения служить, так как переживала за братика. Но брат был непреклонен. „Кто, если не я?“ – говорил он», — поделилась с «Лениногорскими вестями» сестра бойца Оля.

14 ноября во время выполнения боевого задания мотострелковое отделение, в числе которого был Николай, попало под жесткий непрекращающийся обстрел. В результате залпового огня Николай получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

«Стрелок мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелкового батальона войсковой части 78568 рядовой Яковлев Николай Викторович погиб при выполнении задач СВО в городе Красногоровка Покровского района Донецкой Народной Республики», — сообщается в официальном документе о гибели. Похоронен боец со всеми военными почестями на малой родине, в селе, где родился и вырос.

Президент Российской Федерации Владимир Путин за отвагу и храбрость, проявленные во время боя, подписал приказ о присвоении Николаю Яковлеву ордена Мужества.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.