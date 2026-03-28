А «Трактор» не сдается! Что стало причиной поражения «Ак Барса» в третьем матче серии?

«Ак Барс» потерпел первое поражение в серии с «Трактором». Команда Анвара Гатиятулина уступила в третьем матче со счетом 2:3. В чем корень этого проигрыша казанцев, разбирался корреспондент «ТИ-Спорта» с места события.





Фото: ak-bars.ru

«Трактор» не намерен быстро отдавать серию «Ак Барсу»

После куражной игры «Ак Барса» во втором матче серии с «Трактором» (4:2) эксперты стали прочить казанцам скорое завершение противостояния. Да и многие челябинские болельщики, ехавшие после второй встречи домой на поезде, в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» не скрывали: по такому выступлению дай бог взять хотя бы одну игру в родных стенах.

Линия обороны уральцев дважды дала сбой в казанских матчах. И третье поражение подряд, пожалуй, предопределило бы исход баталии для «Трактора».

Но челябинцы сумели зацепиться и размочить серию в первой домашней встрече, победив со счетом 3:2.

Хотя игра для «Трактора» началась – хуже не придумаешь. «Ак Барс» уже на 20-й секунде матча организовал быструю позиционную атаку, в ходе которой Илья Сафонов первым же броском прошил Дмитрия Николаева. Трибуны на несколько секунд погрузились в гробовую тишину. Но затем взревели от радости – при входе в зону гости оказались в офсайде. Гол был признан нелегитимным.

Нельзя сказать, что ранняя отмененная шайба казанцев существенно повлияла на ход игры. Однако она точно придала импульс хоккеистам «Трактора». Челябинцы были крайне агрессивны в стартовые 20 минут, проведя за это время 21 силовой прием. Особенно кошмарил казанских игроков чебоксарский гигант Андрей Никонов, который в стиле Дмитрия Воронкова, кажется, был готов подраться с любым игроком «Ак Барса», вступавшим с ним в контакт на пятаке.

«Мы готовились к разным сценариям…»

Психологически челябинцы, безусловно, воздействовали на подопечных Анвара Гатиятулина, будучи зачинщиками большинства стычек на льду.

Доставалось в «Ак Барсе» всем: с Галимова то и дело пытались снять шлем Телегин с Джиошвили, в одном из эпизодов игроки «Трактора» грубо уронили на лед Яшкина. Челябинцы будто бы хотели показать, на чьей территории идет игра. А бурная реакция местных болельщиков способствовала давлению на гостей.

«Мы готовились к разным сценариям, это тоже был один из моментов, который мы обсуждали. Считаю, что сегодня ребята и характер проявили, и не сделали то, чего не нужно делать», – прокомментировал после игры стычки игроков «Ак Барса» и «Трактора» Гатиятулин.

«Читалось, что при домашних трибунах соперник пойдет в такую борьбу. Для нас это не было неожиданностью», – сказал защитник «Ак Барса» Илья Карпухин.

К слову, для 89-го номера казанцев приезд в Челябинск был особенным. Карпухин – воспитанник «Трактора». На протяжении долгого периода защитник выступал за челябинский клуб, здесь же живет его семья и родные.

Серия Галимова с набранными очками продолжается, в Артема очень верит Гатиятулин

Вопреки активности «Трактора» в первом периоде, первыми забили все же казанцы. Один из главных раздражителей для челябинских хоккеистов в составе казанской команды Артем Галимов классно бросил с кистей, когда свободное пространство для него организовал Илья Сафонов, стянувший на себя внимание защитника. Отметим, что Галимов поучаствовал и во второй шайбе «Ак Барса», автором которой стал Митчелл Миллер.

Для Артема серия с «Трактором» пока выходит результативной, нападающий стабильно набирает очки в последних матчах. Впрочем, Анвара Гатиятулина это не удивляет. От Галимова наставник казанцев давно ждет лидерских качеств.

«Мы много разговаривали с Артемом, в том числе о том, в чем заключаются лидерские качества. Лидер не тот, у которого все летит и он забивает по 50 голов [за сезон], а тот, кто отрабатывает и в атаке, и в обороне, и забивает нужные голы. Считаю, что в этом направлении Артем прогрессирует», – сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» забил две неплохие, породистые шайбы. Но их не хватило, чтобы хотя бы обеспечить овертайм в матче.

Марченко снова результативно ошибается. Отправит ли капитана в запас тренерский штаб «Ак Барса»?

Переломным моментом в игре однозначно стал второй период, когда «Трактор» легко перевернул счет с 0:1 на 3:1. Особенно простыми в исполнении челябинцев получились первые две шайбы. Сначала суматохой в обороне «Ак Барса» воспользовался Александр Кадейкин, а чуть позже грубая ошибка защитника Алексея Марченко при выбросе шайбы привела к тому, что Михаил Григоренко с близкого расстояния расстрелял Тимура Билялова. Отметим, что капитан «Ак Барса» находился на льду и в момент первой пропущенной шайбы.

Третий гол «Трактора» – целиком заслуга мастерства Джоша Ливо. Дорогостоящий канадец, наконец, провел первый по-настоящему эффективный матч в плей-офф за челябинцев.

«Ак Барс» мог спастись, реализуй гости в конце третьего периода пятиминутное большинство, которое подарил им своим удалением защитник «Трактора» Михал Чайковски. Но ни в формате пять на четыре, ни при розыгрыше шесть на четыре ничего толкового «Ак Барс» не показал.

«Трактор» добыл очень важную для себя победу в серии. Челябинцы в игре, и они могут поехать на пятый матч в Казань даже при равном счете в противостоянии.

Анвар Гатиятулин вместе со своими подопечными не унывает. По словам главного тренера «Ак Барса», он полностью контролирует ситуацию и постарается не допустить критичного момента в серии.

«Игры могут складываться по разным сценариям, и готовились мы к разным сценариям. Нельзя говорить, что какая-то игра на какую-то похожа. Нужно просто правильно действовать. Первый гол пришлось ждать пол-игры. Мы его забили, но потом дали сопернику возможность быстро отыграться. Важно, как ты действуешь с контролем шайбы и без него. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки», – сказал Гатиятулин.