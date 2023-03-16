«А теперь?»: Путин оценил утверждения бизнеса, что активы надежнее хранить за рубежом

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей прокомментировал прежние утверждения бизнесменов, что хранить активы надежнее за границей.

«Я часто очень слышал: „Ну, там надежнее“. А теперь?» — задал риторический вопрос глава государства.

Он подчеркнул, что российские предприниматели смогут полностью реализовать свой потенциал только при понимании, что их основа существования здесь, в России.

«Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования и будущее наших семей и наших детей. И только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение, человек сможет себя полностью реализовать», — отметил он.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Кроме того, они заморозили примерно половину валютных резервов страны — около 300 млрд долларов. Так, ранее сообщалось, что с начала спецоперации Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 млрд евро.