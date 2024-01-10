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На Пхукете затонула яхта с российскими туристами на борту
Прогулочная яхта с шестью туристами из России затонула рядом с островом Хе недалеко от Пхукета, сообщает РИА Новости.
На борту плавсредства находились двое взрослых и четверо детей от 4 до 14 лет.
Яхта направлялась на экскурсию по окрестным островам, но во время остановки в бухте Нам Бо судно внезапно начало заполняться водой из-за неисправности системы откачки воды из двигательного отсека.
Экипаж пытался самостоятельно наложить заплату на лопнувшую трубу и откачать воду вручную, но попытки не увенчались успехом и судно быстро затонуло
По данным агентства, всех пассажиров и трех членов экипажа судна удалось спасти, никто из них не пострадал.
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