На Пхукете затонула яхта с российскими туристами на борту

Прогулочная яхта с шестью туристами из России затонула рядом с островом Хе недалеко от Пхукета, сообщает РИА Новости.

На борту плавсредства находились двое взрослых и четверо детей от 4 до 14 лет.

Яхта направлялась на экскурсию по окрестным островам, но во время остановки в бухте Нам Бо судно внезапно начало заполняться водой из-за неисправности системы откачки воды из двигательного отсека.

Экипаж пытался самостоятельно наложить заплату на лопнувшую трубу и откачать воду вручную, но попытки не увенчались успехом и судно быстро затонуло

По данным агентства, всех пассажиров и трех членов экипажа судна удалось спасти, никто из них не пострадал.