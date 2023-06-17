«А почему вы прилетели в Египет в мае?»: путешествие в страну фараонов

«Мы не планировали лететь в теплые страны»

Я почему-то думала, что отдых за границей сейчас нам недоступен – по известной всем причине. То и дело от знакомых приходилось слышать о баснословных ценах на авиабилеты в теплые края. И тут друзья прислали сообщение: «Есть "горящие туры" в Турцию. На двоих 68 тысяч рублей». Цена показалась заманчивой. Но в Турции мы уже были, хотелось посмотреть на другие страны.

Организатор туров Гульшат Шайхразиева рекомендовала смотреть билеты в Египет с вылетом из Москвы. Билеты на тур по маршруту Казань — Египет начинаются от 200 тысяч рублей – это очень дорого за 1 неделю отдыха!

Вылет из Москвы действительно выходил дешевле – стоимость тура на двоих на неделю составила 82 тысячи рублей.

Совет туристам: если вы собираетесь на отдых, подготовьтесь заранее. Почитайте отзывы по отелям, изучите плюсы и минусы. Как показывает практика, отрицательные отзывы других туристов оказываются правдой.

Мы не планировали лететь в теплые страны. Решение покупать этот тур было принято за один день. Торопиться заставили растущие на глазах цены – каждые полчаса стоимость повышалась. После каждого обновления цифра становилась все больше, и вот путевка по 72 тысячи рублей уже стоит 82 тысячи. Читать отзывы и изучать отели было уже некогда. Красивые фотографии заманили нас яркими красками. А что нам надо? Бассейн – есть, аквапарк – есть, море – рядом, кровать, чтобы переночевать – имеется. Нам этого с лихвой. Берем!

Выбрали Хургаду. Чтобы узнать количество оставшихся билетов, написали в чат поддержки. Женщина, взявшаяся нам помогать, за какие-то там гарантии хотела отжать у нас 8 тысяч. Но мы не были готовы к дополнительным затратам, и от ее предложения отказались.

Призываю вас не бояться лететь через Москву. Путь до столицы на поезде – отдельная романтика.

Из Казани на поезде тронулись в 11 утра – а в 23.00 часа мы уже были в Москве. Рейс перенесли с 3 часов утра на 4 часа. Время вылета меняется часто, удивляться этому не стоит.

Полет на самолете длится около шести часов. Один раз кормили обедом. Ну как обедом. Бутылка воды, булочка с колбаской, сок. Скорее легкий завтрак. В 9 часов утра мы уже были в жаркой Хургаде.

Трансфер уже ожидал нас. В отель смогли отправиться только спустя два часа – ждали остальных туристов. По дороге в отель успели познакомиться с городом… Что могу сказать? Там, где ходят туристы, красиво и убрано, ведь там, где есть туристы – есть деньги. Увидев в каких условиях живет местное население, наши глаза полезли на лоб.

Эти недостроенные, полуразваленные желтые здания, бесконечный мусор, сигаретные бычки, изнеможенные от жары собаки, просящие милостыню дедушки, бабушки и дети…

Но самое страшное – это сотрудники полиции, которые стояли, направив на нас свои автоматы, будто собирались тут же пристрелить. Оказывается, это они так обеспечивают безопасность туристов. Будто бы, стоит им опустить оружие, местные тут же набросятся на туристов, точно сорвавшиеся с цепи псы, и растерзают нас в клочья. Но судя по взглядам бедуинов, которые они бросали на нас, могу сказать одно: пусть сотрудники полиции стоят и охраняют наш покой. Взгляды местных пугают.

Доехали до отеля. Нас тут же попросили подписать документы об отсутствии претензий к отелю. Интересная картина. Мы еще даже день не отдохнули, а уже должны согласиться с тем, что претензий не будет и быть не может. Странно. Только потом на нас надели зеленые браслетики, свидетельствующие, что мы из России. Так нас разделили.

Нас проводили на обед. Ресторана, что был на фотографиях, не было и в помине, друзья мои, нас привели в настоящую столовку! Количество народа, несмолкаемый ни на секунду шум и гам напомнили базар! Обещанного шведского стола тоже не оказалось, разнообразие блюд – всего лишь иллюзия. Например, на выбор был рис с фасолью, рис с морковью, просто рис без ничего и рис с молоком. Курица, говядина и страшные рыбьи головы. Душу грели лишь десерты (их давали только вечером), пахлава у них такая же вкусная.

На каждую точку с едой приходилось по 30 человек. Все они протягивают свои тарелки повару. Те, бедняжки, не успевают раздавать еду, пот течет в три ручья, суетятся.

Египтяне не знают значения слова «очередь» и знать не желают. Они способны растоптать, раздавить, вытолкать друг друга, чтобы добиться своего. Налетают как саранча и в считанные минуты съедают все, что лежит на тарелках. Пока мы приходили в себя от такого явления, они опустошали кастрюли. Это были настоящие «голодные игры»! К тому же, они предпочитают есть не столовыми приборами, а руками. Затем с наслаждением облизывают пальцы. Приятного нам всем аппетита. Мой муж Марат предположил, что через пару дней мы и сами можем начать есть таким же способом.

Справедливости ради стоит заметить, что мне приходилось в Турции видеть похожие выходки россиян. Они набирают горы еды, не съедают и половины, оставляют после себя такие же горы. А тут египтяне набирали горы еды и съедали все до последней крошки.

Наверное, неприлично осуждать менталитет местного народа, будучи гостями этой страны. Но какими бы мы ни были, для нас не в порядке вещей менять ребенку памперс на столе во время еды.

У рядом сидящего туриста из России настроение было испорчено хуже некуда. «Это невозможно! Я в шоке!» – причитал он. Жалобы на ресепшене не помогли, нас попытались успокоить. «Вы устали после дороги. Отдохните, настроение улучшится», — посоветовал администратор.

Что касается номера, мы и так не возлагали на него больших надежд. Стандартный номер, чистое постельное белье, балкон. На столе чай, кофе, сахар и чайник. Две бутылки воды. Но вот шампуня не досчитались. В дозаторе был какой-то гель, им стирали носки, мыли голову, тело. На двоих положили всего одно полотенце, пришлось выпросить второе на ресепшене. В других странах такого беспорядка не видели, для тела, лица и ног обычно дают отдельные полотенца.

Вечером решили выйти с территории отеля. Так как это был не первый наш отдых заграницей, начали просматривать стоимость экскурсий. К тому же на следующий день нас ожидала встреча с нашим гидом. А прикрепленный гид – это человек, который будет пытаться выжать из вас как можно больше денег.

Гида звали Хани. Постоянно над нами смеялся. «А почему вы прилетели в Египет в мае? Сейчас у египтян начинаются каникулы, в это время они отдыхают в отелях», — сказал он.

Потом Хани начал предлагать нам экскурсии. Про какое бы направление мы ни спросили, на все называл одинаковую цену – 75 долларов. «Я дам вам страховку. Без страховки ваша жизнь в опасности, здоровье под угрозой. Вас могут обмануть, я же даю вам гарантии», — заливается он соловьем. Не верьте! В Египте страховка действует повсюду. Экскурсии предлагают и вне территории отеля. Там все дешевле, потому что конкуренция большая. Качество и гарантия те же.

Таким образом, мы взяли три экскурсии в соседнем магазине. Продавец билетов – египтянин по имени Миша, христианин. Как оказалось, это имя в Египте очень популярно, многие магазины называются так же. У Миши на руке была даже татуировка с его именем.

Для привлечения туристов Миша ставит русские и татарские песни, раздает бесплатный Wi-Fi и снижает цены на свои услуги. Он оказался довольно-таки приличным и добрым человеком. Если бы не он, я была бы не лучшего мнения обо всех египтянах. Миша что-то слышал о Казахстане, но о татарах ничего не знает. А еще он любит слушать песню «Роза» в исполнении заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Элвина Грея. Нам это показалось интересным.

Об экскурсиях: цены, программа, советы

Наша первая экскурсия – поездка на остров Утопия — обошлась нам в 36 долларов. Плыли на катере, по пути дважды останавливались поплавать. Ныряли в масках, рассматривали коралловые рифы и разноцветных рыб, одним словом, познакомились с подводным миром. Нас прокатили на «бананах» и «таблетках», на катере работал бесплатный бар.

Здесь можно сделать красивые фотосессии. Туристам советую брать водонепроницаемый чехол для телефона, под водой можно снять шикарные фото и видео.

Вторая экскурсия – путешествие в город Луксор. Луксор – самый жаркий город Египта. Если в вашем отеле «все включено», значит перед отправкой на экскурсию вам должны вручить «сухой паек». Накануне мы подошли к ресепшену и попросили подготовить для нас паек. Но когда мы подошли за ним ночью, администратор поискал в своих бумажках, и сказал, что нас в списке нет. «Вы нас вчера не предупредили. Сами виноваты», — сказали нам. Сделали нас без вины виноватыми. К сожалению, без споров и ругани здесь ничего не решается.

Из Хургады до Луксора 6 часов пути. Автобус забрал нас в полчетвертого утра. В программе – Карнакский храм, «Долина царей», плавание на лодке по реке Нил, остановка в магазин и обед.

Карнакский храм – самый большой храмовый комплекс древнего Египта, главное государственное святилище Нового Царства. Храм содержит три части, одна из которых посвящена Амону-Ра, другая — царице Мут, являющейся женой Амона-Ра, а третья — их сыну Хонусу.

К слову, имя «Ралина» происходит из шумерской мифологии и встречается у народов, поклонявшихся богу солнца Амон-Ра. Это имя означает «солнце». Я решила во что бы то ни стало сфотографироваться на память у статуи бога солнца.

Во время каждой экскурсии на одной точке выделяют 20 минут для фотографирования. На магазины потратили более получаса времени. Туристам постоянно пытаются что-нибудь втюхать, в этом они, конечно, пошли далеко вперед. Показывают туристам шоу и, как только мы отходим, работа останавливается.

Бедуины продают платки. Один выбежал нам навстречу и предложил купить у него платок за 1 доллар. Сами не заметили, как пошли за ним в его лавку. Что-то рассказывая на своем языке, он завязал платок на мою голову, мы пять раз переспросили, действительно ли платок стоит всего доллар. Он говорил и кивал головой в знак согласия. Но когда мы отдали ему доллар, заявил: «Друг, не один доллар, а одиннадцать! Ты неправильно услышал»…

Мы разозлились и ушли, а горе-продавец бежал вдогонку, и в конце концов, снизил цену до 3 долларов, но желания покупать у него что-либо уже не осталось.

Странная привычка египтян – постоянно в чем-либо обвинять туристов.

За поездку в Луксор заплатили 40 долларов. Если бы мы в программе выбрали «Долину цариц», экскурсия обошлась бы нам всего в 36 долларов, но мы взяли «Долину царей». Нам посоветовали посмотреть захоронения фараонов, а не их жен. «Кому нужны эти женщины?» — пошутил кто-то. И мы не ошиблись в выборе. Сравнивая фотографии со снимками других туристов, мы поняли, что «Долина царей» намного интереснее.

Из экскурсии приехали в полночь и уже через два часа отправились в столицу Египта – Каир. Гулять так гулять.

На улицах Каира ходят табуны лошадей. Соответственно, от «аромата» становилось дурно. Тем более, они едят прямо из мусорных баков.

Первая остановка – Египетский Национальный музей. Здесь ознакомились с экспонатами, статуями, мумиями, одним словом, с историей Египта.

Комплекс пирамид в Гизе – комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира. Находится на расстоянии около 8 км по направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от центра Каира. Принято считать, что постройки были созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV—VI династий (XXVI—XXIII века до н. э.).

Мы подошли к пирамидам и поднялись по лестницам. Дотронулись до чуда света, но чтобы сфотографироваться на фоне пирамид, нужно было прилично от них уйти. Мы решили пойти пешком, дорога показалась недолгой. На полпути нас догнали бедуины с изнеможенными от жары, исхудавшими лошадьми. Честно, сесть на такого коня мне не хотелось.

Но чем дальше мы шли, тем более дальней казалась дорога. Один из бедуинов предложил подвезти за 8 долларов. Мы тут же согласились и не пожалели – он не только подвез, но и сделал хорошие фотографии.

После пирамид мы направились к Сфинксу. Впервые я увидела его в учебнике по истории. Сфинкс — один из величайших таинственных объектов — веками «охраняет» пирамиды на западном побережье Нила. Мифическое существо с телом льва и головой фараона, окутанное туманом бесконечных тайн и вопросов, символизирует всю страну и являет собой неразгаданную веху истории.

Так и не разгадав многовековую тайну Сфинкса, мы вернулись в отель в 12 часов ночи. Дорога в Каир и обратно занимает около 14 часов. Если вы готовы провести в пути больше половины суток, обязательно съездите, нельзя полететь в Египет и не посмотреть на пирамиды.

В целом, считаю, что каждый человек должен хотя бы один раз в жизни посмотреть на пирамиды, искупаться в теплой, соленой воде Красного моря. Египетская история, древние статуи и теплое море заставят вас забыть обо всех минусах отдыха.

Но египетское солнце не щадит никого! Советую с первого же дня использовать солнцезащитный крем. Мы с друзьями загорели в первый день и всю неделю мазались кремом из верблюжьего молока.

В Египте не оставляйте вещи без присмотра. Мы отвлеклись на две минуты – и остались без солнечных очков.



Интересные факты о Египте от Миши:

Здесь на свадьбе жених должен подарить невесте квартиру. При разводе подарок остается у бывшей жены.

В Египте христиане составляют 40 процентов, мусульмане – около 60 процентов.

Бедуины стараются казаться бедными, хотя дома у них немало золота.

Если увидите, как мужчины идут за руки и целуют друг друга в щечку при встрече – не удивляйтесь, для них это норма общения.

Во время каникул египтяне отдыхают в отелях, и не знают, что такое туризм. За отдых в отеле они каждый день платят 12 тысяч рублей и пытаются покрыть затраты едой. Вот почему они много едят.

Если в Египте увидите женщину без платка, значит, она христианка.

Чем женщина полнее – тем лучше, считают местные, ведь полная женщина лучше приспособлена к деторождению.

«Очередь» на египетском звучит как «табур». Но здесь очередь не соблюдают.

Если на сайте отеля вы оставите плохой отзыв, они его все равно удалят.

Автор: Ралина Салимова, intertat.tatar; перевод с татарского

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