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Происшествия 21 января 2025 15:04

В Нижнекамске задержали рецидивиста, который зарезал двух женщин

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Накануне в Нижнекамске на улице Чулман произошло двойное убийство.

В тамбуре дома полицейские нашли тела двух женщин, которые имели множество ранений.

По горячим следам полицейские задержали 52- летнего местного жителя. Выяснилось, что он уже был судим по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В вовремя допроса мужчина рассказал, что нанес ножевые ранения женщинам после конфликта. Свою вину он признал.

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