В Нижнекамске задержали рецидивиста, который зарезал двух женщин

Накануне в Нижнекамске на улице Чулман произошло двойное убийство.

В тамбуре дома полицейские нашли тела двух женщин, которые имели множество ранений.

По горячим следам полицейские задержали 52- летнего местного жителя. Выяснилось, что он уже был судим по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В вовремя допроса мужчина рассказал, что нанес ножевые ранения женщинам после конфликта. Свою вину он признал.