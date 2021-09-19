«А не жирно ли будет?»: на здание Камаловского театра претендует Форум татарской молодежи

Что станет с «парусным» зданием театра Камала, когда он переедет на новое место? Корреспондент ИА «Татар-информ» Рузиля Мухаметова узнала о ситуации вокруг объекта на улице Татарстан.

О судьбе здания Камаловского театра вновь заговорили после заявления Всемирного форума татарской молодежи

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

После того, как стало известно, что для Камаловского театра будет построено новое здание, и объявлен конкурс его проекта, после довольно активного обсуждения того, кому же достанется здание на улице Татарстан, тема, казалось бы, немного утихла.

Но о судьбе здания вновь заговорили после заявления Всемирного форума татарской молодежи. На расширеннном заседании Совета форума зампредседателя организации, один из авторов учебника татарского языка нового поколения “Салям!” Рашат Якупов попросил здание отдать под нужды татарской молодежи. «Если театр Камала меняет свое здание, то Всемирный форум татарской молодежи предлагает создать площадку для [мероприятий] татарской молодежи и общественности в здании на улице Татарстан», – сказал он.

Рашат Якупов попросил отдать здание под нужды татарской молодежи Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Рашат Якупов: «В Казани нет места, где татарская молодежь могла бы собираться, совместно реализовывать различные проекты, проводить мероприятия. Где дают место, там и проводим мероприятия. Концептуально это достаточно сложный вопрос. Ежедневно Национальную библиотеку посещают около 2 тыс. человек. Многие из них не только читают книги, но и приходят на мероприятия с желанием присоединиться к какому-то движению татарской направленности», – подчеркнул Рашат Якупов.

«Всемирный форум татарской молодежи требует предоставления современного культурного пространства для молодежи. Нам нужна возможность собираться в одном месте. Должна быть возможность проведения различных спектаклей, концертов, перформансов. Они должны проводиться регулярно и привлекать татарскую общественность. В случае предоставления молодежи отдельной площадки ее можно использовать для осуществления образовательных программ, проведения различных лекций и конференций. Концепция этого пространства создана Всемирным форумом татарской молодежи. Она готова. Культурные мероприятия смогут окупать себя», – заявил представитель Форума.

«Отдать здание Кариевскому театру!»

Искандер Сиразиев, журналист, общественный деятель поделился своим видением будущего здания:

«Форум татарской молодежи до этого обходился тремя комнатами в здании конгресса татар. Вопрос: зачем форуму, который собирается раз в несколько лет, такое большое здание? Организация не проводит масштабных мероприятий.

Искандер Сиразиев: «Зачем форуму татарской молодежи, который собирается раз в несколько лет, такое большое здание?» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вижу только один способ рационально использовать это здание – отдать Кариевскому театру! Татарский ТЮЗ очень важен в деле воспитания зрителя для татарского театра. Сейчас он занимает бывший Дом офицеров, раньше это был кинотеатр. Неужели Кариевский театр достоин лишь такого здания? Будет лучше, если его разместить в месте, специально созданном для театра, каким является нынешнее здание Камаловского. Дети с удовольствием будут туда ходить. Немаловажно и то, что здесь у сцены больше технических возможностей, чтобы реализовать режиссерские задумки Рената Аюпова или же других режиссеров, работающих с татарским ТЮЗом.

А в уже обустроенном под театр здании кариевцев надо открыть маленький музыкальный театр. У нас уже даже оркестр для него есть – прекрасный коллектив, созданный Ильясом Камалом в Тинчуринском театре. Появление музыкального театра станет стимулом для развития композиторов.

Хотелось бы, чтобы о необходимости отдать здание Камаловского театра татарскому ТЮЗу было доведено до Президента. Думаю, это может сделать Гузель Сагитова – она работает в исполкоме Казани, у нее возможностей больше.

Если Камаловский театр сделает из здания музей, как обеспечит заполняемость? Думаю, это будет большое расточительство и даже некрасиво с их стороны. Так и хочется спросить: «А не жирно ли будет?». Такой же вопрос у меня и к форуму».

«Нам нужна большая площадка»

По поводу будущего здания высказались также и председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова и бывший руководитель этой организации, сейчас замдиректора Национальной библиотеки РТ, специалист по общественным пространствам Табрис Яруллин.

Ленария Муслюмова: «Нам нужна большая площадка. У нас есть большая аудитория студентов, также работает программа возвращения соотечественников, реализуемая совместно с Министерством образования. Есть большое число молодежи, которая перебирается в Казаниь из других регионов, а также из районов республики. Довольно сложно нам активничать на 20 квадратных метрах. Вокруг проекта «Печән базары» объединились татарские дизайнеры – им тоже негде собираться. У нас успешно работает «Ачык университет» (“Открытый университет”). Мы вынуждены искать площадки для съемок – они проходят в Доме книги, или же в Национальной библиотеке, или в конференц-зале конгресса. Это немного тормозит работу.

Ленария Муслюмова: «Мы считаем, что было бы правильно сохранить в этом здании в центре Казани татарскую среду» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

У нас и раньше были попытки добиться отдельной площадки для форума и его проектов, мы предлагали концепции для здания бывшего “Адониса”, других мест, но не получилось. Министерство культуры нам Московский, Кировский районы Казани. Но это не центр, молодежи будет трудно туда добираться, инфраструктуры там тоже нет.

Что касается здания Камаловского театра, то было объявлено, что до Нового года будут принимать предложения. Поэтому мы предложили свою концепцию, все делаем открыто.

Мы считаем, что было бы правильно сохранить в этом здании в центре Казани татарскую среду. Мы сделали бы из него центр культурных и образовательных лабораторий. Это были бы исключительно татарские проекты. Конечно, там и сцена, но она не будет первичной”.

Табрис Яруллин: «Я не хочу отвечать за форум, я там не работаю. Но концепция, действительно, есть. Я, как человек, который один год “жил” в библиотеке, могу сказать – открытого и удобного для разных объединений места, действительно, не хватает. Об этом также свидетельствует популярность библиотеки. Найдется ли среди культурных учреждений Казани еще одно такое место, привлекающее такую большую аудиторию? Думаю, что нет. За пять месяцев и десять дней нас посетили 300 тысяч человек.

Табрис Яруллин: «Я, как человек, который один год “жил” в библиотеке, могу сказать – открытого и удобного для разных объединений места, действительно, не хватает» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Форум это будет, или другая организация – важно, чтобы это была открытая, максимально доступная площадка. Что касается форума, считаю, что в них есть большой контент татарской культуры. Они могли бы реализовать его в этом здании, и это стало бы основой, чтобы более активно им развиваться. Мой любимый “Открытый университет” работает онлайн, у него также есть оффлайн программа. Если бы у него была площадка, инфраструктура, то он смог бы получить сильный скачок в развитии.

Если смотреть с точки зрения библиотеки и создания татарского контента, такое место, безусловно, нужно.

Есть люди, которые занимаются программированием пространств. В библиотеке я занимаюсь этим. И культура программируется. Да, это здание ассоциируется с театром. Молодежный форум при програмировании здания будет это учитывать. Сейчас ведь очень много форм театров. Если в форуме они считают, что театров много... Театр по взмаху волшебной палочки не появляется. Мне кажется, не надо привязываться к единственному формату. Это должно быть многофункциональное здание, такой формат намного популярнее. Когда мы писали концепцию, не ограничивались одним только театром».

Получается, Форум татарской молодежи видит в этом здании не просто театр, но и многофункциональный центр, а возможно, здание и вовсе может стать неким офисным центром?

«Это было бы поводом для гордости, в то же время большим испытанием»

Луиза Янсуар, директор Казанского татарскогой государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева:

«Судьба здания Камаловского театра – серьезный вопрос, который решается на республиканском уровне. Потому что это не просто здание, а место, напрямую связанное со статусом татарской нации, ее местом в современном культурном контексте, исторической памятью. Это как очень важная часть, некий паззл в модели национального мира татар.

Луиза Янсуар: «Если здание Камаловского театра доверят нашему театру, это было бы для нас и большой ответственностью, и гордостью» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

У Кариевского театра сегодня есть свое здание в центре, свое место, куда зритель проложил дорогу. Новое здание – это всегда новая жизнь, новые цели, новая планка. Театр должен быть современным и прогрессивным – такую цель с самого начала ставила его бывший руководитель Гузель Сагитова.

Молодежный театр, действительно, должен быть в авангарде, при этом сохранять традиции и в новом формате передать их подрастающему поколению. Театр должен воспитывать нового зрителя, который любит театральный мир, может понимать и анализировать его.

С этой точки зрения, понятно, что молодежному театру необходима площадка более просторная, масштабная, технически продвинутая, со всеми современными возможностями. Чем более серьезные цели ставит перед собой театр, тем сложнее и интереснее в реализации его спектакли, тут уже требуется больше территорий, нужны масштаб, условия.

У нас, например, сейчас ограниченные возможности для хранения декораций. Есть проблемы с акустикой, потому что здание не было предусмотрено под театр. Нам не хватает площадей для реализации некоторых проектов. Например, детская студия, технически хорошо оборудованные, позволяющие работать интерактивно современные мастерские для подростков и молодежи. Хотелось бы иметь цеха, которые создают высококлассные декорации и эффекты для сцены, или, например, помещение для ведения стримов... Я бываю в столичных театрах, сравниваю с ними наш театр и не скрою, восхищаюсь их позможностями.

Например, тем, как в Мариинском театре работают с детьми, их интерактивными технологиями... Приглашенные режиссеры и творческий состав часто вынуждены сложные декорации привозить из Питера, Москвы. А это значит дополнительные финансы. В молодежном театре технологии должны быть очень современными и способными удивлять молодежь, иначе у них не возникнет, говоря современным языком, “вау-эффекта”. Когда мы во время встречи с Президентом просили отремонтировать здание напротив театра, и когда писали для этого техзадание, больше имели ввиду именно это.

«С другой стороны, здание Камаловского театра с его большим залом для нас тоже станет испытанием, с точки зрения выполнения поставленного плана» Фото: © Салават Камалетиднов / ИА «Татар-информ»

Нельзя сказать, что мы сидим и мечтаем: отдадут нам здание Камаловского театра или нет. Мы собираемся открывать новый сезон, готовим три крупные премьеры на федеральные гранты, собираемся ехать на фестивали, ведем работу по профинансированным государством проектам. Конечно, если здание Камаловского театра доверят нашему театру, это было бы для нас и большой ответственностью, и гордостью.

Это означало бы, что власти ставят в приоритет воспитание юного зрителя, что именно эта область считают необходимым укрепить, строят стратегию на будущее. С другой стороны, здание Камаловского театра с его большим залом для нас тоже станет испытанием, с точки зрения выполнения поставленного плана. В таком случае придется усилить работу, укрепить команду, и начать более масштабную деятельность”.

«Кариевскому театру нужно небольшое, но новое здание»

Гузель Сагитова, директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева в 2018–2021 годах, ныне заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам:

«Кариевскому театру, при условии, если он будет развиваться, рано или поздно будет необходимо новое здание, в этом я не сомневаюсь. Я знаю о его проблемах не понаслышке. За два с половиной года работы приходилось встречаться с разными трудностями. Нехватка гримерок (одна гримерка на 14 девушек!), отсутствие помещений для костюмов (их количество растет с каждым новым спектаклем). Декорации приходится хранить на складах других театров, нет карманов сцены, для массивных декораций нет служебного входа, приходится их заносить через главный вход. Нет люка.

Гузель Сгаитова: «Здание Камаловского театра – это уже почти культовое здание, без сомнения, оно должно служить татарской культуре» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В свое время несколько известных режиссеров отказались к нам приехать, потому что у нас не было возможности работать масштабно, с использованием современных технологий. А многие из тех, кто согласился, по той же причине были вынуждены отказаться от разных своих приемов.

Когда Ренат Аюпов ставил “Питера Пэна”, по задумке главный герой должен был летать. Но технически мы не смогли это сделать, актеру пришлось полет изображать через танец. Представляете, насколько другим был бы эффект от спектакля, если бы герой полетел? Именно сейчас, когда за внимание детей борются и интернет, и кино, театр должен выпускать очень интересные, эффектные спектакли. А татарскому театру, чтобы конкурировать, надо быть даже на голову выше. Если бы мы смогли детей привлечь вот такими эффектными спектаклями, может быть, изменилось бы их отношение к языку, искусству, литературе.

Кариевскому театру нужно более просторное, технически позволяющее реализовать их задумки здание – это факт. Если Камаловский театр отдадут кариевцам, этот вопрос решится быстрее. Но идеальным вариантом стало бы строительство совершенного нового здания для Кариевского театра – с не таким большим зрительным залом, но с новой, оригинальной архитектурой.

Здание Камаловского театра – это уже почти культовое здание, без сомнения, оно должно служить татарской культуре. Наверное, даже будет правильнее, если его масштаб и идея станут еще шире. Например, центр татарской культуры с многогранной деятельностью, как Национальная библиотека РТ. Что касается музыкального театра... Если его сделать по-настоящему на высоком уровне, возможностей здания Камаловского театра для этого не хватит. Для них тоже очень важно наличие репетиционных, хореографических залов, а это уже совсем другая история”.

«Считаю, что здание надо оставить за Камаловским театром»

Ранее о перспективах создания татарского музыкального театра в здании Камаловского театра высказывался ректор Казанской государственной консерватории, профессор, музыковед Вадим Дулат-Алеев:

«О каком музыкальном театре мы говорим? И еще, практический вопрос: из чего будет формироваться сезон этого театра? Давайте сразу вместе с вами набросаем. Давайте представим – решение принято и на старом здании камаловцев написано: «Музыкальный театр». Идем к афише – что там написано? «Зәңгәр шәл», «Башмагым», «Наемщик». Из чего будет состоять репертуар – для меня большой вопрос. Татарский театр изначально с музыкой идет рука об руку. Поэтому правильнее, на мой взгляд, продолжать и совершенствовать движение по пути драматического театра с музыкой. И театр Камала, и театр Тинчурина могут очень красиво ставить музыкальные спектакли. У них теперь и оркестры большие есть. Если поющим певцам помогать поддерживать свою вокальную форму, то будут прекрасный музыкальный театр на сцене драматического театра. Мне этот путь кажется гораздо более практичным.

Вадим Дулат-Алеев: «Если основная сцена будет в новом здании, то здесь интересно было бы увидеть какой-то новый формат татарского театра под руководством театра Камала» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Что касается самого этого здания, здесь, наверное, много вариантов и решение у всех есть свое. По моему мнению – во-первых, это символический театр и символическое место. И я считаю, что оно должно остаться за Камаловским театром. Если основная сцена будет в новом здании, то здесь интересно было бы увидеть какой-то новый формат татарского театра под руководством театра Камала. Например, сделать гостевую сцену, фестивальную сцену. И ее можно было бы символично назвать «Сайяр». Татарский театр начался с труппы странствующих артистов. А теперь татарский театр принимает странствующих гостей. «Сайяр сәхнәсе»... Три-четыре спектакля в год мог бы предложить наш Молодежный музыкальный театр Казанской консерватории. У нас есть «Башмагым», «Ходжа Насретдин», «Түләк». Приедут Буинский, Мензелинский, Челнинский, Альметьевский театр… И вот старший театр, каким является Камаловский театр, – он может открыть сцену для странствующих, не прерывая своего сезона. И там могли бы проходить театральные форумы разных форматов. И концерты оркестра Камаловского театра. Это было бы интересно, и это все под знаком Камаловского театра. Потому что в этом театре есть такая фигура, как Фарид Бикчантаев. Это же величина, и не в каждом национальном театре есть такие. Он прекрасно понимает, куда должна двигаться национальная культура. Там очень творческая команда. Ильфир Якупов очень креативный театральный продюсер. Как старший театр, они могли бы сделать такую площадку.

Поэтому я не уверен, что музыкальный театр – это самое интересное решение, хотя казалось бы, что я должен бы первым защищать эту идею.

«Фарид Бикчантаев — это же величина, и не в каждом национальном театре есть такие. Он прекрасно понимает, куда должна двигаться национальная культура» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Если мечта о музыкальном театре зависит от здания, то это не мечта. Театр бы уже существовал, без всякого здания было бы уже осуществлено много идей. Посмотрите, как начинался татарский театр. Труппы «Сайяр», «Нур», все эти передвижные театры не со здания начинались. Собиралась труппа и отправлялась в путешествие. Когда есть содержание, здание найдется. Рано или поздно. Я считаю, не со здания начинается театр. Татарский народ имеет музыкальный театр. И этот музыкальный театр начался в труппе «Сайяр», а затем Сайдашев создал новый тип спектакля – музыкальную драму. Я считаю, что сильнее сейчас татарский драматический театр, а не воображаемый музыкальный. Вы хотите театр мюзиклов и оперетт? У нас нет мюзиклов и оперетт. Драматическому театру нужно усилить музыкальное мастерство. И это будет прекрасным решением вопроса.

Камаловский театр не должен отдавать эту сцену. Пусть театр Камала ставит свои спектакли с живой музыкой».

«Главное – чтобы здание принадлежало татарам»

Милеуша Хабутдинова, литературовед, общественный деятель, доцент КФУ:

«Какие у нас имеются сегодня площадки, укрепляющие национальный дух? Я не вижу в центре Казани здания на службе интересов татарского народа. В последние годы мы совершили «революцию» по переформатированию зданий, однако в результате этих «перезагрузок» на культурной карте не появилось ни одного, которое бы отвечало интересам и потребностям татарского народа. Сегодня мы теряем один за другим татарские очаги культурной и социально-политической жизни, сформировавшиеся еще в 1990-е. А потом начинаем стенать о судьбах национальной культуры, горевать об уровне татарского самосознания. Тукаевский клуб в Союзе писателей сегодня не отвечает потребностям современной зрительской аудитории, хотя писатели и проводят в этом зале много мероприятий. О славном прошлом Тукаевского клуба я сформировала представление на основе знакомства с архивами Аяза Гилязова, Наки Исанбета. В то время этот центр притяжения татарской культуры располагался на Баумана. И этот очаг мы погасили.

Милеуша Хабутдинова: «Хотим мы этого или нет, в сознании простых людей это здание с “парусом” ассоциируется с татарским театром» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Допустим, здание Камаловского театра нельзя расширить, так как оно стоит на воде. Но мы можем превратить этот квартал в площадку для знакомства с татарским театром. Искусствовед Рауза Султанова уже несколько раз предлагала проекты по «национализации» площади перед театром. Неужели эти фонтаны, вся красота этой площади должны служить парковкой для самокатов, стоянкой туристических шатров?

Этот культурный квартал должен остаться в ведении театра, рядом с Восточным клубом должно биться сердце татарского театра. Говорят, проект здания неудачный. Но, хотим мы этого или нет, в сознании простых людей это здание с “парусом” ассоциируется с татарским театром. Разве можно так небрежно относиться к уже сформировавшимся в общественном сознании символам? В свое время сотни татарских театральных трупп не имели собственного здания. А теперь в погоне за комфортом мы уничтожаем свою культуру, расшатываем ее основы.

Мы с гордостью заявляем, что являемся великим народом, что “мы можем”, а сами не в силах сохранить театр в центре города, отправляем его в район “улицы красных фонарей”. Сначала выпускаем книгу по истории этого квартала (речь идет о книге профессора Светланы Малышевой о публичных домах Казани – авт.), внедряем соответствующую информацию в общественное сознание, затем ссылает туда татарских артистов. Так, в обществе формируется миф о продажности артиста. Так работает закон лингвистической кодировки. Мы же должны относиться к своим артистам с уважением. Я как литературовед выступаю против этого шага. Здание Камаловского театра – это мемориальное здание, это памятник поколению щепкинцев , татарским драматургам, режиссерам.

Если бы у меня была возможность обсудить это с президентом, я бы ему задали лишь один вопрос: “Вы воспитывались в деревне. Вы хоть раз слышали о том, чтобы татарин начал строить свой дом на территории свалки или на перекрестке дорог?”. Здесь важна сама энергетика места. Нынешнее здание Камаловского театра именно на своем месте – рядом с Восточным клубом.

Я уважаю деятельность Наталии Фишман по формированию культурного ландшафта. Но она человек со стороны и не изучила основ нашей культуры, не знает ее корней.

Думаю, что здание не передадут ни Форуму татарской молодежи, ни Кариевскому театру, потому что в этом случае его придется содержать за счет бюджета. Татарстан на это не пойдет. Здесь, скорее всего, речь пойдет о создании новых бизнес-структур.

«Я уважаю деятельность Наталии Фишман по формированию культурного ландшафта. Но она человек со стороны и не изучила основ нашей культуры, не знает ее корней» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Приведу пример, как решается проблема с содержанием театра «Моң»: он “развивает культуру” на площадке Национальной библиотеки, т.е. коммуналку за ее счет.

Я думаю, что в здании Камаловского театра откроют ресторан с выходом на озеро Кабан. Новыми хозяевами станут экспериментальные музыкальные коллективы. Оркестр «Сфорцандо» Данияра Соколова, здесь будут проводиться разовые культурные мероприятия, которые раз в год собираются в Свияжске – например, оперы А. Маноцкова… А кто позаботится о татарах? Вот так, шаг за шагом отступая, мы губим свое культурное пространство. Артисты тоже молчат, даже старшее поколение. Видимо, боятся высказаться.

Это здание должно оставаться зданием театра Камала. Это наш татарский коллектив-просветитель, каких больше нет. Здесь живы традиции, существовавшие еще при Шамиле Закирове. Это должен быть очаг национальный культуры по формату зала прежнего Национально-культурного центра “Казань”. Но пусть владельцем останется Камаловский театр. Даже если главное здание переедет на “улицу красных фонарей”, это здание на улице Татарстан должно принадлежать татарам. Пусть другие силы туда не приходят!

Насторожило, что на сцене Камаловского театра начала ставить спектакль Ксения Шачнева. Значит, наступление началось. Пока я не видела ни одного спектакля Ксении в татарском духе. Если театру понадобились проекты наподобие “Театра горожан”, у нас есть татарские режиссеры, такие как Амина Миндиярова и другие. А эта команда, уже “пристроилась” к бюджету Национальной библиотеки, пусть там и сидят! Откроешь им двери татарского театра – уже не выставишь».

Мнение автора

Полагаю, что не только упомянутые организации могли бы претендовать на здание на улице Татарстан. У Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан нет здания и сцены. Немало и негосударственных организаций, показавших себя на поприще заботы о национальной культуре. Нужна студия звукозаписи – об этом говорили на встрече Президента Татарстана с татарской интеллигенцией. Нужны также музей и архив татарской музыки.

Тема музыкального театра остается актуальной. Но если этот музыкальный театр рассматривается на базе нового оркестра Камаловского театра, станет ли это решением? Потому что нынешний оркестр Камаловского театра – это не вчерашний оркестр, которым руководил Фуат Абубакиров. Сильно надо будет постараться, чтобы в Данияра Соколова внедрить тонкое чувсто национальной музыки, если вообще возможно это сделать... Он – не Ильяс Камал и не Эльмир Низамов...

Разрешите мне, как автору материала, поделится и своей точкой зрения. Я поддерживаю Вадима Робертовича Дулат-Алиева в том, что здание могло бы быть “гостевым театром”. Хотелось бы, чтобы Камаловский театр, уже имеющий статус куратора национальных театров России, сделал из своей сцены на улице Татарстан гостевую сцену. А Кариевский театр достоин совершенно нового здания.

Автор: Рузиля Мухаметова