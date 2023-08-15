«А кто не берет звезд?»: Валиуллин – о новичках «Ак Барса», Билялетдинове, Кубке Гагарина

Марат Валиуллин: «Сразу бросать в бой молодых игроков тоже неправильно. Это психологически тяжело, можно сломать их»

Фото: ak-bars.ru

«Самый горячий лот был Яшкин, который в итоге оказался у нас»

Трансферная кампания «Ак Барса» вызывает трепет по звездности новичков в линию атаки. Евгений Свечников подписал контракт. Понятно, что он воспитанник, но все же: зачем и куда его? Ведь атака выглядит переукомплектованной настолько, что Галиев играет в третьем звене.

У нас впереди 68 игр, это длинный чемпионат. Вместе с предсезонкой мы в прошлом сезоне провели под 100 матчей. Бывают травмы, что-то еще. Почему мы должны отказываться от собственного воспитанника, если есть возможность его вернуть? Мы долго работали по его возвращению. К тому же это позволит усилить конкуренцию. Есть те же лидеры, которые не будут расслабляться, зная, что в любой момент можно потерять место в составе.

Думалось, в ротации будут молодые таланты – тот же Терехов или даже Замалтдинов.

Сразу бросать в бой молодых игроков тоже неправильно. Это психологически тяжело, можно сломать их. Нужно постепенно выводить их, они должны становиться лидерами в том же «Барсе», показывать другой уровень игры. Никто место в составе просто так не отдаст. Местный ты или не местный, в этом направлении рассуждать, наверное, не очень правильно. Условные Семен Терехов, Максим Быков или Радэль Замалтдинов должны выгрызать свое место.

При этом с уходом Токранова и Хафизуллина совсем не видно глубины состава в обороне. Это как-то будет решаться? Даже в прошлом сезоне линия обороны вызывала большие вопросы, особенно ее скоростные качества. Что будет сейчас?

В сезоне обычно играют 6-7 защитников. Мы сохранили костяк, на который тренеры опирались. Сейчас есть понимание, что нам нужно. Есть варианты либо обмена, либо подписаний именно для усиления обороны. Но это максимум один защитник. Мы не торопимся, время есть. Есть кому играть. Тот же Всеволод Альметкин, Никита Евсеев, Семен Ионов, почему нет?

Были ли защитники, которых «Ак Барс» сейчас активно рассматривал, но они не перешли по тем или иным причинам?

Мы просмотрели значительное количество иностранных хоккеистов. Кто-то не понравился по игровым моментам, кто-то по финансовой стороне нас не устроил или по возрасту. Долгое время мы вели Стивена Кэмпфера, но он подписал договор с «Аризоной». Хотя у нас продолжается общение с игроком, в любой момент он может передумать и вернуться. Есть также другие варианты, которые пока не хочется называть. Мы смотрим, никуда не торопимся, время у нас есть.

Другой момент со стартом трансферного окна, когда СКА берет Кадейкина, «Салават» – Шарова, Шулака забирает «Авангард». Почему уже не первый год «Ак Барс» на старте трансферного периода выдерживает паузу и не бьется за горячие лоты сразу по окончании сезона?

«Самый горячий лот был Дмитрий Яшкин, который в итоге оказался у нас. Ни игрок, ни клубы с ним не торопились, спокойно вели переговоры» Фото: ak-bars.ru

Самый горячий лот был как раз Дмитрий Яшкин, который в итоге оказался у нас. Ни игрок, ни клубы с ним не торопились, спокойно вели переговоры. Мы ведь играли до конца апреля, а большинство наших игроков было подписано в сезоне. В течение сезона работали над тем, чтобы сохранить хоккеистов. Если бы мы этого не сделали, Дмитрий Юдин или Кристиан Хенкель вышли бы на рынок и ушли к конкурентам. Они и были горячими лотами, но мы с ними договорились до открытия окна.

Многие болельщики в соцсетях выдвигают такие претензии в адрес селекции клуба – в ваш адрес, а до этого в адрес Якубова, что «Ак Барс» подписывает готовых звезд.

А кто не подписывает готовых звезд?

«Магнитка», отчасти «Авангард» регулярно находят интересных легионеров, которые ярко дебютируют в КХЛ. У «Ак Барса» на ум приходят только Кэмпфер и отчасти Уил. Последний все же не прижился в Казани. Конечно, это не плохо, что мы собираем звезд, но направление поиска нераскрытых игроков хромает?

Есть такое понятие, как управление рисками. И мы в последние годы ведём комплектование состава российскими игроками. Неужели другие клубы отказались бы от Яшкина? Другие топ-клубы, думаете, не вели с ним переговоры? Я знаю, что от них были предложения, в некоторых случаях выше, чем у нас. Но они выбирают клуб с традициями, хотят выигрывать. У нас тоже есть свои плюсы и минусы, но игроки взвешивают все за и против, после чего принимают решение.

Именно при вас началась тенденция продления контрактов по ходу сезона, а не по его окончании. Понятно, что это не открытие Америки, но в «Ак Барсе» так было не принято?

Это обсуждалось давно. Если игрок интересен, то легче сразу договориться на берегу, зная, что на следующий год ты можешь его потерять. А если не уверен, то можно до конца сезона дотянуть до открытия рынка и там уже смотреть по ситуации. Думаю, мы продолжим эту тенденцию. И ребятам спокойнее, да и нам легче строить команду на несколько лет вперед.

Да, если мы сомневаемся в каких-то моментах, то можем предложить однолетнее соглашение. Но таковых у нас единицы. Единственное, тут может возникнуть вилка – в случае чего подобные контракты тяжелее расторгать. Но мы стараемся избегать этого, чтобы не получить проблему с потолком. Плюс руководство «Татнефти» строго следит, чтобы деньги использовались эффективно, а компенсация за расторжение – это совершенно лишние расходы. Нормально разговариваем с игроками, объясняем. Этим летом Токранов и Хафизуллин пошли нам навстречу, спасибо им и их представителям, что отнеслись с пониманием.

«В прошлом сезоне Никита Евсеев прибавил. Никита через черновую работу вылез, и какой он красавчик сейчас» Фото: ak-bars.ru

А какие перспективы у Никиты Евсеева в «Ак Барсе»?

В прошлом сезоне он прибавил. Его долгое время уговаривали перейти к нам из Альметьевска. Но он перешёл в «Витязь», оттуда мы его вытащили, привезли в Казань. Когда парню было 16-17 лет, разговаривал с тренером «Барса», просил, чтобы Евсеев в первых звеньях играл, заставлял. Никита через черновую работу вылез, и какой он красавчик сейчас. Дмитрий Кателевский сейчас такой же.

Олег Знарок ведь Евсеева до первой пары, например, довел. Билялетдинов пришел и приспустил ниже. Но Никите хватило характера доказать тренеру.

У нас есть еще два года. Мы знаем, что за ним следит «Эдмонтон», который его задрафтовал в НХЛ. В клубе есть системная работа по продлению таких контрактов по ходу сезона. Постараемся договориться с Никитой. В прошлом сезоне, например, в августе-сентябре продлили так Илью Сафонова. Знали, что он продолжит развиваться, а контракт через год закончится.

«Как удалось собрать в Казани звезд? Их всех приглашал Зарипов»

На прошлой неделе прошел прощальный матч Зарипова. Какие эмоции лично у вас вызвал этот вечер?

Я считаю, что это был хороший праздник для города, республики, для всех нас. Собрались ребята, с которыми вместе играли, дружим, общаемся. У нас нет особой возможности встречаться всем вместе – работаем и играем в разных городах. С самим Данисом Зариповым мы в начале карьеры играли в одной команде, с тех пор на протяжении свыше 20 лет дружим. Помимо хоккея есть и обычная жизнь, где мы тоже общаемся.

Ходят различные слухи о будущем Зарипова в «Ак Барсе». Какие-то известия есть на этот счет?

Ничего нового я вам сказать не могу. Вчера на эту тему с ним общались. Для начала он сам должен понять, что для него интересно. Зинэтула Билялетдинов предлагал ему встать на тренерскую лавку, работать с большинством и так далее. Он, видимо, для этого пока не созрел. Сейчас эмоции улягутся, Данис немного отдохнет, потом встретимся, переговорим. Будет уже понимание, что для него самого интересно, в каком направлении хочет двигаться. Когда ты столько лет отыграл в хоккее, потом выходишь в новую жизнь, где совсем все по-другому.

«Прощальный матч Зарипова – это хороший праздник для города, республики, для всех нас. Собрались ребята, с которыми вместе играли, дружим, общаемся» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здесь получается некая несостыковка. Данис лично мне говорил, что никакого предложения работать тренером по ходу сезона или по его окончании ему от Билялетдинова не поступало?

Он мог вам всех тонкостей и не сказать. Я лично присутствовал, когда Билялетдинов предложил ему тренерскую работу. Надо уже у самого Даниса спросить, интересно ли ему это. Тренерская работа, ведь она непростая. Это поездки, постоянный анализ, там всё сильно отличается. Если игроки пришли на лёд и им говорят, что надо делать, то здесь тренер сам должен анализировать, почему то или иное происходит.

Овечкин, Ковальчук, Дацюк. Как удалось летом собрать всех звезд в Казани?

Это показывает уровень Даниса, который с ними играл и дружил, добивался высоких целей. Думаю, они все с радостью откликнулись. В первую очередь он сам всех приглашал. Потому что это не только его хоккейные партнеры, а друзья. Приехали практически все, кого приглашали.

Прошел Кубок ТАНЕКО. Изначально, он назывался, как Кубок чемпионов, и, скажем прямо, в предыдущие годы состав участников был гораздо сильнее. С чем это связано?

Я не согласен, что был сильнее. Чем «Трактор», «Локомотив» и «Барыс» слабее? С учетом потолка зарплат сейчас в чемпионате почти все команды равные. Тот же «Локомотив» – очень хороший коллектив, «Трактор» собрал неплохой состав, в «Барысе» сильные иностранцы. Считаю, что по именам слабее не стало. Это все-таки предсезонные турниры, важнее посмотреть, как выступает команда. Ничего страшного в этом не вижу.

«Билялетдинов – очень хороший специалист, но и для него было тяжело входить в работу» Фото: ak-bars.ru

«Если не ставить максимальные задачи, для чего тогда собирать эту команду?»

Сезон завершился на мажорной ноте – выход в финал и достойная серия с ЦСКА. Но мы помним первую половину сезона, где все было совсем по-другому. Есть распространенное мнение, что ситуацию перевернул исключительно Билялетдинов. Согласны?

Я всегда говорил, что у Олега Знарка немножко не получилось, но фундамент он заложил, нужно было чуть подкорректировать, что понимал Билялетдинов. Понятно, что октябрь-ноябрь были сложным этапом для нас. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Есть понимание, что без смены тренера «Ак Барс» закончил бы сезон вылетом в первом раунде?

Такое могло произойти при любом раскладе. Билялетдинов – очень хороший специалист, но и для него было тяжело входить в работу. Все-таки он три года до этого пропустил. Но получилось, как видите, хорошо.

После финала в прошлом сезоне, в новом программа-минимум – Кубок Гагарина?

Такая задача ставится на каждый сезон. Если не ставить максимальные задачи, то для чего тогда собирать эту команду? Всегда должно быть только первое место.

На Востоке сейчас многие команды стали слабее, судя по составам. Те же «Магнитка» и «Авангард». Кого видите главным конкурентом в конференции?

Составы могут быть разными, тем более до декабря еще есть время усилиться. Могут начать с одними игроками, а к середине играть уже с другими. Где-то рынок НХЛ подкинет игроков, кто-то в ноябре контракт не подпишет. Тех же иностранцев, учитывая тренд на получение паспортов. Это тоже оказывает влияние, помогает увеличивать количество легионеров на скамейке. И я не считаю, что у «Магнитки» и «Авангарда» составы стали слабее. У них хорошие специалисты, которые умеют работать с этим материалом.

«Когда начинается плей-офф, то нет разницы, с кем играть. С первого места ты стартуешь или с восьмого, там все по-другому» Фото: ak-bars.ru

«Перекрестный плей-офф? Тем интереснее будет выигрывать»

Что вы думаете по поводу перекрестного плей-офф?

Интересно, посмотрим.

Есть мнение, что это сделано в угоду СКА и ЦСКА, которые хотят сыграть в финале.

Когда начинается плей-офф, то нет разницы, с кем играть. С первого места ты стартуешь или с восьмого, там все по-другому. СКА, ЦСКА, «Авангард» или «Салават» – разницы нет. Тем интереснее будет выигрывать.

Многие годы команды варились в своих конференциях. После введения перекрестного плей-офф можно ли ждать увеличения количества сенсаций?

Сейчас можно оперативно посмотреть несколько игр одновременно, думаю, проблем в плане подготовки не возникнет. Все на плей-офф выходят заряженными на победу, это новый турнир. И каждый год случаются результаты, которые удивляют, – «Торпедо» в прошлом сезоне или «Адмирал», «Северсталь». Кто в череповчан тогда верил в серии с ЦСКА, что затащат до седьмого матча? Или «Торпедо», которым весь сезон предрекали провал, а они взяли и выбили «Динамо» с их системной игрой.

Но мы же понимаем, что ведущие клубы и топовые тренеры выводят своих игроков на пик формы не к первому раунду. Тот же «Ак Барс» на старте плей-офф выглядел не очень. А потом прибавлял.

Здесь же можно и прогореть. Нижнекамск играл с огромной мотивацией против нас. Ребята хотели доказать свою силу, многие из них хотели бы оказаться в Казани, например. У кого-то вообще контракты заканчиваются, и надо показать себя. И они рвут, потому что это для них определенный шанс.

«Я сам лично организовал встречу и присутствовал вместе с ними. Это было, когда уже должны были перейти к подписанию контракта с Яшкиным. Собрались втроем с Билялетдиновым и переговорили» Фото: ak-bars.ru

«Понимали, что Билялетдинов останется. В разговоре с новичками этого не скрывали»

Считается, что в «Ак Барсе» ключевыми вопросами, как контракт с главным тренером или продление Джастина Азеведо после чемпионского сезона, занимаются на уровне Наиля Маганова, а генменеджер особенно в таких вопросах не участвует. Так ли это?

Решения в «Ак Барсе» принимаются коллегиально. Даются предложения, что по тренерам, что по игрокам. Всегда идет обсуждение, потом принимаются совместные решения.

Тогда расскажите, как проходили переговоры с Билялетдиновым этим летом. Дело сильно затянулось.

Мы закончили сезон очень поздно, поэтому договорились, что в мае мы не переходим к конкретике. Соответственно, клуб не вел ни с кем переговоров. И уже в июне, когда Зинэтула Хайдярович был готов, мы начали детальные разговоры. Встречались с ним в Казани, Москве. Когда он понял, что готов продолжить и сможет тренировать, начали готовить контракт.

Если сопоставить интервью новичков, того же Яшкина, то выясняется, что Билялетдинов общался с ними до официального заключения контракта тренера с «Ак Барсом».

Да, я сам лично организовал ту встречу и присутствовал вместе с ними. Это было, когда уже должны были перейти к подписанию контракта с Яшкиным. Собрались втроем с Билялетдиновым и переговорили.

То есть тогда уже вы знали, что Билялетдинов остается?

Нет, мы понимали, что Билялетдинов останется в системе клуба. И в разговоре с новичками мы этого не скрывали. На тот момент он еще думал над контрактом.

Получается, что тренер у нас появился лишь непосредственно перед началом тренировочного процесса. А были ли какие-то договоренности с другими тренерами, на случай, если Билялетдинов откажется от тренерской работы?

Нет, таких договоренностей не было. Определенная уверенность была, что Билялетдинов все-таки согласится. Потому что и ребята с ним общались, когда было награждение. Они ему тоже говорили, что хотят с ним поработать.