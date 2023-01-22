«А как проходят ваши выходные?»: Минниханов похвалил конноспортивную школу Нурлата

В конноспортивной школе Нурлата продолжаются занятия, дети обучаются мастерству верховой езды, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Запись в своем телеграм-канале он сопроводил снимками с детьми разных возрастов. Самые юные воспитанники на фотографиях запечатлены с пони, а учащиеся постарше – со взрослой лошадью.

«А как проходят ваши выходные? В нурлатской конноспортивной школе дети обучаются мастерству верховой езды! Был там летом, отличное место!» — подписал Минниханов.

Конноспортивная школа в Нурлате открылась в 2020 году, на территории конного завода оборудован специальный манеж круглогодичного использования – как для тренировок, так и для проведения соревнований.