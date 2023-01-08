«А еще и “Героя” не дали…»: по следам Гази Загитова, водрузившего знамя над Рейхстагом

Корреспондент «Татар-информа» вместе с группой татарских писателей побывала на родине легендарного героя Великой Отечественной войны Гази Загитова, водрузившего знамя над Рейхстагом, выслушала истории из его жизни и версии его смерти.

Гази Загитов один из первых водрузил знамя Победы над Рейхстагом

Фото: Зиля Мубаракшина

Это было мое второе путешествие на родину Гази Загитова – в село Янагушево Мишкинского района Республики Башкортостан. В прошлом году довелось участвовать в торжественном открытии памятника «неофициальному Герою Советского Союза», а нынче мы с группой татарских писателей побывали на его обновленной могиле и на месте отчего дома Гази Загитова.

Памятник Гази Загитову… не похож на Гази Загитова

Во время рабоче-творческой поездки по Башкортостану мы – главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, главный редактор газеты «Мәдәни җомга» Вахит Имамов, главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон и я, журналист «Интертат», – решили заехать в село Янагушево Мишкинского района на малую родину прославленного татарского солдата Гази Загитова, который одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

Дорога в Янагушево Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Писатели предложили остановиться в райцентре Мишкинского района, чтобы воочию увидеть Мемориальный комплекс и памятник Гази Загитову. Герой, будто орел, величественный и гордый, в руках держит Знамя Победы, левую руку поднял чуть выше правой. Взгляд устремлен куда-то вдаль – за горизонт, в горы. Автор памятника – член Союза художников России Ильдус Закиров.

Еще до официального открытия памятник вызвал у меня вопросы. Во-первых, на памятнике не написано имя Гази Загитова. Если мемориал будут посещать туристы, само собой разумеется, у них возникнет вопрос, кому же посвящен памятник. Во-вторых, перед памятником установили справочную доску в виде книги, на которой представлена информация о Загитове. Кто-то может сказать, что это и есть указатель, кому посвящен памятник. Но точно такие же справочники стоят и о четырех других героях Мишкинского района – Махмуте Актуганове, Ишмае Ишкинине, Степане Казакове и Егоре Орсаеве. И вообще территория памятников называется «мемориальный комплекс «Пять героев». Складывается впечатление, что памятник посвящен пяти героям и представляет собой собирательный образ.

Открытие памятника. Указатель имени Гази Загитова отсутствует Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все же на официальных каналах Башкортостана и интернет-порталах было сказано именно об «открытии памятника Гази Загитову». Глава Башкортостана Радий Хабиров на торжественном открытии тоже сказал в микрофон: «Торжественное открытие памятника нашему земляку Гази Загитову». Если памятник действительно посвящен определенному человеку, то, наверное, он должен хотя бы походить на своего него… Лицо памятника вообще не похоже.

«Нет, это определенно не Гази Загитов», – сделали вывод писатели. Да, мы не знали героя в лицо, но даже сравнивая с его фотографиями, сделанными при жизни, все становится очевидно.

Село Янагушево Мишкинского района Республики Башкортостан – малая родина Гази Загитова Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Недалеко от памятника расположена Центральная районная библиотека. Как отметила работник библиотеки Фидания апа, татарских книг у них нет. «Татарские книги нам не отправляют», – сказала она без особого настроения. Писатели не смогли остаться равнодушными: подарили в фонд свои журналы. Фидания апа, прощаясь с нами, пригласила нас приезжать чаще. В библиотеке района, давшего миру героя Гази Загитова, сейчас доступны хотя бы несколько татарских изданий. Попрощавшись, мы тронулись в Янагушево.

Гази Загитов Фото: tatarica.org

Гази Загитов мог погибнуть под машиной

Биографией Гази Загитова интересуюсь уже два года – готовила статью из воспоминаний о герое, присутствовала на торжественном открытии его памятника, общалась с его земляками, родными, методистом музея, писала репортаж.

Детали его биографии все не давали мне покоя. Согласно официальным источникам, после войны Гази Загитов работал председателем колхоза и механиком в МТС. 23 августа 1953 года он поехал за запчастями и на машине-полуторке попал в аварию. В кабину посадил беременную женщину, сам забрался в кузов. Шел дождь. Встав, чтобы надеть свой плащ, он не удержался на ногах, упал с кузова и смертельно ударился головой. Дошел до самого Берлина, вернулся оттуда живым до родины (был ранен при взятии Рейхстага) и через каких-то 7-8 лет умер, поскользнувшись в кузове… Трагическая, нелепая смерть.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Когда об обстоятельствах смерти Гази Загитова рассказал методист музея Айрат Загитов, у меня не возникло каких-либо сомнений. Такое может случиться с каждым. Но давайте проанализируем ситуацию с другого ракурса. Здесь я хотела бы поделиться мнением главного редактора газеты «Мәдәни җомга», писателя Вахита Имамова. Как человек, проводивший в архивах немало времени и изучавший историю, он владеет гораздо большей информацией, нежели сотрудник музея.

О смерти Гази Загитова в 1960-х годах писали в прессе. Мы не открываем Америку. Но нижеприведённая версия может быть близка к правде, кто знает…

«Гази Загитов должен был уйти из жизни при загадочных обстоятельствах, в годы СССР в КГБ об этом позаботились, – Вахит абый озвучивает одну из версий. – Сотрудники КГБ находят “провинившегося” шофера и его родственника (вероятно, тоже “не без греха”). Вероятно, они взяли его на испуг, сказав, например, что за провинность его должны были расстрелять на фронте перед строем. Только под таким жестоким давлением можно было бы переубедить их участвовать в таком темном деле.

Гази Загитову нужно было поехать в Мишкинский район по делам. Он решает ехать на своем велосипеде. Смеркалось. Выключив фары и заглушив двигатель, машина ГАЗ-51 дожидалась его у дороги. Специально выбрали место под горой. В кабине, должно быть, сидели сотрудник КГБ, шофер и его родственник. Заметив приближающегося на велосипеде Гази Загитова, не заводя машину, водитель отпускает педаль тормоза, и машина начинает двигаться вниз с горы. Набрав скорость, шофер заводит машину и включает фары. Вероятно, Гази Загитов и не успел заметить, как прямо на него на скорости движется машина. Свет фар вообще мог ослепить его…

Таким образом, Гази Загитов оказался под машиной. О том, чтобы выжить в таких обстоятельствах, и думать не приходится. Машина быстро уезжает. Через неделю водитель увольняется по собственному желанию и уезжает в Среднюю Азию. Второй участник “операции” пропадает из поля зрения через пару месяцев», – рассказал Вахит Имамов.

Дом, в котором жил Гази Загитов Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Его хотели убрать за прежние “грехи”»

– Зачем Гази Загитова нужно было убивать? – поинтересовалась я у Вахита абый.

– Гази Загитов совершил ошибку. Не будем забывать, что он молодой парень. По возвращении с войны ему было всего 24 года. Татарам свойственно такое качество, как кичливость, тщеславие. К тому же татары к водке не привыкшие, быстро пьянеют. А в армии все учатся пить водку – ни для кого не секрет. А еще и «Героя» не дали…

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Его очень сильно обидели. Ему, водрузившему знамя на Рейхстаг, вместо «Героя» дали всего лишь орден Красного Знамени. Тут уж забеспокоишься… У него было два ордена Славы, присвоили бы вместо ордена Красного Знамени орден Славы I степени, Гази Загитов стал бы полным кавалером… Видимо, «умным» генералам это было невдомек. А ведь могли между собой договориться, сказать «Погоди-ка, мы этого парня и так обидели. По-человечески надо бы поступить». Полный кавалер почти то же самое, что и Герой Советского Союза. Но не дали!

На Гази Загитова в деревне все девушки заглядывались, это и понятно – у парня вся грудь в орденах и медалях! Многие позволяли, наверное, проводить себя до дома… А он как-то по пьяни возьми да и расскажи про свой подвиг!

А ты подумай – это времена, когда вести такие разговоры – значит идти против самого Сталина. Вдруг от парня отворачиваются все девушки. Кто-то дает ему «умный» совет: мол, в 18 км в одной деревне есть девушка-сирота. Гази едет, знакомится с девушкой Камилей, делает ей предложение. Когда перед сиротой стоит красивый парень в орденах-медалях, кто же тут не пойдет за него?!

Гази Загитов был очень красивым мужчиной. А дети у них какие красивые! Супруга Камиля апа, наверное, тоже была красивой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представляю, сколько слез пролила эта девушка, когда настигли их беды. Дабы «закрыть» рот Гази, его назначили председателем сельсовета. Татарину если пост руководящий дают, он начинает по сторонам оглядываться. Пить нужно уметь, меру знать. Став председателем сельсовета, Гази вошел в определенные рамки. Но что было сказано – уже не вернуть, «грех» за ним волочится… И его решают убрать, – говорит Вахит Имамов.

«Когда корреспондент “Комсомольской правды” их сфотографировал, парни стали ждать звания Героя»

Вахит Имамов рассказал о событиях 30 апреля 1945 года.

Фото корреспондента газеты «Комсомольская правда»

«Рассказывают, что к Рейхстагу было не подойти – был вырыт глубокий противотанковый ров. Пишут, что путь внутрь нашел Гази Загитов. Они смогли пробраться к Рейхстагу с задней стороны. Гази вместе с товарищами нашли где-то бревно и выбили дверь Рейхстага. Пройдя внутрь, они бились против немцев. А ранение он получил при штурме второго этажа.

Группа капитана Владимира Макова на рассвете спустилась на площадь Рейхстага. Кого-то оставили сторожить Знамя. С утра со штаба приезжает машина с оператором, чтобы запечатлеть хронику для потомков. Как на войне может быть хроника водружения Знамени? Ведь солдаты штурмуют незнакомое здание, внутри которого сидят фашисты!..

Гази Загитов с товарищами были в парадной одежде. Тут кто-то додумался, что сержант не мог воевать в таком виде, и их переодели в одежду рядовых солдат. В военной гимнастерке они забрались на Рейхстаг. Есть подтверждающая кинохроника…

На рассвете пришел корреспондент “Комсомольской правды” и сфотографировал героев. Наверное, думали, что они – будущие герои. Из команды Загитова на фото запечатлели всех “героев”. Безусловно, эти парни ждали присвоения звания Героя. Потому что их поставили строем и зачитали приказ. Лично я предполагаю, что имя Гази Загитова предложил какой-нибудь полковник-татарин», – поделился мыслями писатель.

Методист музея опровергает версию убийства Гази Загитова

Вахит Имамов поделился своими догадками с методистом Музея Гази Загитова в Янагушеве Айратом Загитовым. Музейщик с версией не согласился.

Айрат Загитов Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Это все вымысел, – считает он. – Слухами и сказками земля полнится. Я ведь с детства общался с людьми, знающими Гази Загитова лично.

Если спросите, почему Загитов женился на девушке из другой деревни, в этом селе распространены три фамилии: Загитовы, Бикбулатовы и Замиловы. Полсела друг другу кем-нибудь приходится. Поэтому мы стараемся брать жен из других сел, я сам, например, женился на девушке из Аскинского района. Думающий человек односельчанку в жены не возьмет, на стороне искать будет…»

Гази Загитов вернулся в Янагушево в 1946 году, стал работать механизатором. После войны о своем подвиге никому не рассказывал. Ведь Маршал Советского Союза Георгий Жуков сказал, что Знамя Победы над Рейхстагом установили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Иную правду рассказывать нельзя было.

После он служил председателем сельсовета. В 1951 году Янагушевский сельсовет ликвидировали путем объединения в Урьядинский сельсовет. Гази устроился механиком в Урьядинский МТС. В тот злополучный день сам выехал за запчастями. Сел в полуторку. Свое место в кабине уступил беременной женщине, сам ехал в кузове. Надевая плащ, упал с кузова и ударился головой. От полученной травмы скончался.

20 августа ему исполнилось 32 года. А через три дня Гази не стало.

Музей Гази Загитова Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В 1961 году историки Института марксизма-ленинизма задались вопросом «Кто на самом деле водрузил Знамя Победы?» Егоров и Кантария всегда опровергали информацию о том, что первыми водрузили Знамя Победы, они видели, что до них над Рейхстагом уже развевались несколько знамен. Они были третьими или четвертыми.

В ноябре 1961 года на пленум вызвали героев, штурмовавших Рейхстаг. В «Комсомольской правде» об этом написали лишь 30 апреля 1964 года. Через 11 лет после смерти Гази Загитова… Позже единственный оставшийся в живых из этой пятерки Михаил Минин подробно напишет в своей книге «Трудные дороги победы».

К слову, дед Гази Загитова – Нариман участвовал в Отечественной войне 1812 года, он вернулся в 24 года, Гази Загитову в 1945 году тоже исполнилось 24 года.

Орден Славы III степени и медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах» утеряны в родном селе при пожаре в Янагушевской школе, – рассказал Айрат Загитов.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Трагичная судьба героев: не только Гази Загитов умер при загадочных обстоятельствах

Вахит Имамов обратил внимание еще на один фактор: только ли Гази Загитов из группы Владимира Макова скончался при трагических и загадочных обстоятельствах? К сожалению, только один из пяти героев дожил до старости. Почитала их биографии, и меня вновь обуяли сомнения.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Алексей Бобров. Бобров работал в партийном хозяйстве города. В результате конфликта попал в тюрьму за хулиганство в отношении руководителя. Отсидев срок, пытался вернуться к нормальной жизни. Стал выпивать, в 1976 году, в 57 лет, скончался от инфаркта.

Владимир Маков. В конце 1970-х годов Маков стал много пить, его выгнали из рядов КПСС, потерял семью. В марте 1978 года его нашли мертвым в собственной квартире. Труп 56-летнего Макова пролежал там четыре дня.

Александр Лисименко. После войны занимал руководящие посты в объединении нескольких небольших фабрик города Клинцы Брянской области, был выдвинут на партийную работу. Заболел туберкулезом. Умер от рака в 1979 году в возрасте 57 лет.

Михаил Минин. После окончания войны Михаил Минин остался служить в армии. В 1959 году окончил Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева в Москве. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. В 1977 году вернулся в Псков. В 2008 году умер в возрасте 85 лет.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Скатились в пропасть из-за политики

«Сверху был дан указ “наблюдать и уничтожить” группу Макова. Например, одного из товарищей нашли повешенным в туалете», – отметил Вахит Имамов.

Молодое поколение должно знать о подвиге Гази Загитова.



1 мая 1945 года в наградном листе было написано имя Гази Загитова. Он был представлен к награде «Герой Советского Союза», тут же описан его подвиг.

Из наградного листа:

«30 апреля 1945 года Загитов вместе со своими товарищами разведал не обозначенный на карте канал, проходящий в ста метрах от рейхстага, была так же обнаружена проходящая через канал переправа. О результатах разведки они немедленно доложили командиру 79-го корпуса.

30 апреля 1945 года во время штурма рейхстага Загитов первый ворвался в рейхстаг, но в это время получил сквозное ранение в грудь, при ранении прострелен партбилет. Будучи ранен, старший сержант Загитов и сержант Минин забрались на башню рейхстага и установили первое победное знамя.

За свою храбрость, мужество и геройство, проявленное во время штурма рейхстага, товарищ Загитов достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Командир РАД 136 АПАРКБ

Майор /Максимов/»

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского