«А были первопроходцами»: новый тариф сделал бессмысленной в Казани транспортную карту

Новые цены на проезд в общественном транспорте столицы Татарстана ведут к отказу от одного из старейших татарстанских ИТ-продуктов. Корреспондент «Татар-информа» разбиралась в ситуации.

Система транспортной карты (оператор АО «Транспортная карта») функционирует в Казани уже с 2008 года, то есть 14 лет Фото: © «Татар-информ»

«На самом деле, мы были первопроходцами»

Итак, в Казани изменилась стоимость проезда в наземном городском общественном транспорте. Так, с 1 мая при оплате банковской картой проезд подорожал до 31 рубля, а при оплате наличными – до 36 рублей. Повышение тарифного плана также ударило и по транспортной карте: стоимость проезда поднялась c 27 до 31 рубля и стала равноценной оплате картой банковской.

Отметим, что система транспортной карты (оператор АО «Транспортная карта») функционирует в Казани уже с 2008 года, то есть 14 лет. «На самом деле мы были первопроходцами, так как в России, кроме Санкт-Петербурга, на тот момент не было транспортной карты. Однако проблема в том, что с 2008 года система не модернизировалась», – рассказывает урбанист, редактор телеграм-канала «Казан Урбанчы» Дмитрий Сагдеев. В десятые годы ноу-хау обсуждалось на уровне федеральных властей. Тогда чиновники отмечали, что более низкая стоимость проезда по карте по сравнению с наличной оплатой – это правильно.

Льготными транспортными картами пользуются свыше 100 тыс. человек Фото: © «Татар-информ»

«Имеет огромное количество недостатков»

На сегодняшний день льготными транспортными картами пользуются свыше 100 тыс. человек, а также действуют около 19 тарифных планов – 15 для физических лиц и 4 для юридических. Однако, по словам Сагдеева, казалось бы, несмотря на широкую палитру предлагаемого тарифа, система остается негибкой и выгодна лишь для тех, кто пользуется транспортом более пяти-шести раз в день.

«Тарифы очень узкие и специализированы только на один вид транспорта. Такой тариф выгоден для тех, кто на постоянной основе ездит, к примеру, на метро. В таком случае одна поездка обойдется в 20 рублей. Мне, к примеру, такой тариф не удобен, я езжу на разных транспортах, а тариф не учитывает пересадки», – отметил Дмитрий Сагдеев.

Также он добавил, что система транспортной карты имеет огромное количество недостатков, в частности неразвитость пунктов пополнения транспортной карты.

В январе 2022 года несколько десятков пунктов пополнения карт закрылись Фото: © Ильгизар Вахитов

Закрытие пунктов пополнения

И действительно, параллельно с изменением оплаты проезда сокращается число пунктов пополнения транспортных карт. Еще в декабре нынешнего года АО «Транспортная карта» расторгло договорные отношения с фирмой ООО «Транзит Ай Ти». Точная причина отказа неизвестна до сих пор, однако, возможно, это повторение августовской истории, когда закрытие пунктов пополнения транспортных карт в Казани связывали с хищением у оператора 145 млн рублей.

В январе 2022 года несколько десятков пунктов пополнения карт закрылись, и с тех пор возможности пополнения не расширялись.

Новшества тарифного плана и сокращение пунктов пополнения транспортной карты ставят под сомнение дальнейшее пользование системой Фото: © Ильгизар Вахитов

«Проект “Транспортной карты” без какой-либо модернизации в будущем перестанет существовать»

Урбанисты уверены: новшества тарифного плана, а также сокращение пунктов пополнения транспортной карты ставят под сомнение дальнейшее пользование системой казанцами.

«Грядущее повышение, прежде всего, касается транспортной карты. Если раньше ею было выгодно оплачивать проезд, то сейчас она фактически приравнивается по стоимости банковской. Поэтому мне кажется, что проект “Транспортной карты” без какой-либо модернизации в будущем перестанет существовать», – поделился урбанист Аскар Гатиатуллин.

При этом эксперт предполагает, что при изменении тарифа часть пассажиров и вовсе перестанет пользоваться транспортной картой и перейдет на оплату проезда банковской: «Это гораздо проще и удобнее, и цена остается прежней», – отмечает урбанист.

«Полного отказа от оплаты проезда транспортными картами не произойдет», – заявила пресс-служба компании Фото: © Ильгизар Вахитов

Все ждем ответ города?

Но есть надежда. Сама организация уверена в обратном. «Полного отказа от оплаты проезда транспортными картами не произойдет», – заявила пресс-служба компании.

Однако АО «Транспортная карта» не исключает того, что из-за отсутствия дифференциации оплаты проезда произойдет отток пользователей платными проездными и наряду с этим снизится пассажиропоток. Это подтверждают и комментарии казанцев, оставленные в социальной сети «ВКонтакте» в группе оператора карты.

«Могли уж оставить такую же сумму оплаты транспортной карты, и так дорого стало! Выгоднее было ею оплачивать», – негодует пользователь Альфия Галяутдинова.

«Логики нет никакой, переходим на “Тройку”», – высказала мнение Светлана Завьялова.

Словно предугадывая волнения и напряжение со стороны жителей города, АО «Транспортная карта» внесло предложение по изменению линейки тарифных планов, которые ранее пользовались высоким спросом у пассажиров. «В настоящее время предложение находится на рассмотрении у Исполнительного комитета г. Казани», – рассказала пресс-служба организации.

В интернете появилась информация о том, что в метро Казани появится возможность оплачивать проезд московской транспортной картой «Тройка» Фото: mos.ru

Татарстан переходит на «Тройку»?

Параллельно с изменением стоимости проезда на просторах сети Интернет появилась информация о том, что в метро столицы Татарстана появится возможность оплачивать проезд московской транспортной картой «Тройка».

«Оплачивать проезд “Тройкой” в метро можно будет и в других городах. “СберТройка” создает новое программное обеспечение, которое может работать в любой подземке России», – сообщает Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале. Однако, как уверяет пресс-служба АО «Транспортная карта», пока точной информации о внедрении оплаты проезда московской картой «Тройка» в Республике Татарстан нет.

Между тем, рассуждая о возможности внедрения московской «Тройки», Аскар Гатиатуллин уверен в том, что Татарстану как IT-республике нужно найти свое оригинальное решение, а не двигаться по готовому «московскому».