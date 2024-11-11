В Анталии турок написал «Татарча диктант»

Фото: © Айсылу Хафизова

9 ноября в Центре тюркских народов Анталии (Türk Ocakları Antalya Şubesi) состоялся диктант на татарском языке. Как известно, организаторы Всемирной акции по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант-2024» предложили на выбор тексты трех уровней: сложный (для Татарстана и Башкортостана), средний (для регионов Российской Федерации) и лёгкий (для зарубежных стран). Это отрывки из произведений: «Матур туганда» Шарифа Камала, «Туган ягым – яшел бишек» Гумера Баширова и «Агыйдел» Мирсая Амира.

Фото: © Айсылу Хафизовой

Как признался ведущий диктанта, поэт, артист, активист общества татар Анталии Фанис Зыялы, несмотря на то, что большинство участников анталийской акции — выходцы из Казани и Набережных Челнов, текст для диктанта был выбран самый простой. «Нам важна именно причастность к этой акции, возможность еще раз прикоснуться к богатству нашего языкового наследия», — сказал он.

В «Татарча диктанте», приняли участие преподаватель математики из Казани Венера Назмиева, ее сын лицеист Ислам, пилот пассажирских авиарейсов из Актаныша Анвар Фатыхов, дизайнер и бизнесмен из Набережных Челнов Гульназ Садриева, бизнесмен из Сарманово Хания Умут-Сафиуллина, а также журналист из Казани Айсылу Хафизова. Юлия Струненкова, молодая мама, впервые попала в общество местных татар и сразу же присоединилась к акции. Организовали акцию в Анталии студентка университета «Акдениз» из Набережных Челнов Амания Гильманова и руководитель общества Гульназ Зиангирова.

Фото: © Айсылу Хафизовой

Приятным сюрпризом стало участие в «Татарча диктанте» турка из Аданы Хакана Отлуоглу. Он является аудитором сельских кооперативов, живёт 8 лет в Анталии со своей супругой Гульнарой и с сыном Мехметом, изучает татарский со студенческих времен. Обращаясь к собравшимся, Хакан бей процитировал самое известное высказывание Шигабутдина Марджани о том, что татары должны стяжать просвещение и идти за образованием в русские школы. «Если бы богослов был сегодня жив, он во главу угла ставил бы национальное достояние, кухню и культуру», — сказал гость.

Результаты проверки показали высокий уровень знания родного языка. Завершился диктант исполнением негласного гимна татарского народа – песни «Туган тел».