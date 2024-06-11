99 школьников из Лисичанска и Рубежного выполнили нормативы комплекса ГТО

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» в Крыму завершилась профильная смена для одаренных детей из Луганской народной республики, открывшая здесь летний сезон. Участники оздоровительной смены сдали нормативы комплекса ГТО. Готовила подростков к спортивным испытаниям заслуженный тренер России, член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова.



«Завершилась смена. В ней приняли участие дети из прифронтовых городов, подшефных Татарстану: Лисичанска и Рубежного. Ребята получили огромное количество эмоций. Приобрели новых друзей. В этой смене мы продолжили нашу программу по сдаче нормативов ГТО. В спортивных испытаниях приняли участие 143 человека. Всего по итогам зимних и летних мероприятий на значки ГТО сдали 99 человек», — рассказала журналисту «Татар-информа» Ольга Павлова.



Кроме того, те участники смены, которые сдали нормативы комплекса еще зимой, а сейчас помогали инструкторам и тренерам в организации и сдаче норм ГТО: София Пятых, Николай Лозяк, Дарья Фролова, Валерия Горохова, Давид Моисеев, Максим Жувака — получили звание инструктора.



«Андрей Гурин, который уже является обладателем знака ГТО и звания инструктора, за спортивные успехи и активное участие в программе был награжден памятной медалью „90 лет ГТО“. Хочу поблагодарить председателя РОО ГТО РТ Эдуарда Владимировича Иванова и руководителя РЦ „Черноморец“ Евгения Ветрова. Благодаря этой слаженной команде мы продолжаем нашу программу ГТО. И, конечно, благодарю Раиса Татарстана Рустама Минниханова за то внимание, которое он уделяет развитию нашего проекта в республике и спорта в целом», — подчеркнула Ольга Павлова.