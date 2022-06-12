99-летняя жительница Спасского района Фардия Гатина: «Мечтаю сесть за руль трактора»

Жительнице села Каюки Спасского района Фардии Гатиной в этом году исполнилось 99 лет. Свой 100-летний юбилей она ожидает с радостью, мечтая вернуться за руль «железного коня». На протяжении 15 лет она трудилась трактористкой. В гостях у нее побывала корреспондент «Татар-информа».

Фардии Гатиной в этом году исполнилось 99 лет. Сегодня она самый старший житель села Каюки Спасского района Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

…Открываю дверь и вижу, как навстречу мне по лестнице спускается, опираясь на палочку, моя героиня. Встречает с широкой улыбкой, обнимает, как родную внучку. Зовет пройти в дом, называя дочкой. Мы вместе заходим в бревенчатый сельский домик. На стене тикают старинные часы, из окна видна утопающая в белоснежных цветах яблоня. Мы садимся и по деревенской традиции первым делом читаем молитву…

Фардия апа Гатина живет одна. На выходные к матери приехал сын Гильман.

«Не буду вам мешать, пойду баню затоплю, а то мама так может до вечера рассказывать», – улыбнулся он. И правда, как рассказать про 99 лет жизни за одну беседу?! К тому же Фардие апа есть о чем рассказать: память у нее замечательная, бабушка сохранила и юношеское озорство, и чувство юмора.

Фардия апа Гатина живет одна в бревенчатом сельском домике Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Вижу трактор, и душа трепещет»

Фардия апа ощутила все тяготы военной поры. Молодая девушка и окопы рыла, и на лесозаготовке трудилась. Родилась в многодетной семье, родители по возможности постарались дать детям образование. Фардия, старшая дочь в семье, с семи лет с отцом на работу ходила, с матерью в поле таскала ржаные снопы. До войны успела выучиться на тракториста. И даже о начале войны узнала, работая в поле. В округе было всего два больших трактора ЧТЗ, и один из них доверили боевой девушке Фардие.

Она даже в свои 99 лет не может спокойно смотреть на тракторы. «Когда вижу ‘’железного коня”, душа трепещет. Хочется сесть за руль и выехать в поле. Мы ведь технику сами ремонтировали, мужчин всех на войну забрали. А те, кто пришел, – или инвалид, или больной. С запчастями была беда – подбирали каждую железку, авось пригодится», – вспоминает Фардия апа.

С будущим мужем Фардия апа познакомилась на работе. Харис абый был моложе на четыре года. «Наших парней война забрала. Тех, кто вернулся живым, разобрали девушки покрасивей меня, а я осталась одна. Ждала Хариса из армии, вышла замуж в 50-м году. Любила ли я его… сейчас точно не скажу. Дочка, слушай вот что: не ищи красивого, ищи умного. На красивых все женщины засматриваются», – дала мне наставление Фардия апа.

Прошлую зиму Фардия апа впервые провела в Казани у дочери. В этом году планирует остаться в деревне Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Муж также был трактористом, Фардия апа работала его помощницей. Работали посменно. Если один выходил днем, другой уходил в поле в ночь. Через два года родился первенец. Фардия апа оставила ребенка матери и вышла на работу. А второго ребенка родила, будучи комбайнером.

Пока мы общались, в комнату заглянул Гильман абый. «Сидел у окна и ждал, когда мама придет с работы», – поделился он детскими воспоминаниями.

Фардия апа говорит, что, несмотря на свой боевой нрав, ладила со всеми людьми. Вспомнила лишь один случай. Когда бывшая девушка Хариса захотела вернуть парня, Фардия апа его «отвоевала». «А ваш муж не ревновал вас к мужчинам на работе?» – поинтересовалась я. «Особо нет, мы же всегда вместе были, но не любил, когда я с кем-то долго говорила», – ответила она.

В свое время, в молодости, Фардия апа и сама вышивала. А потом времени на девичьи радости не осталось Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Харис абый умер в 1996 году, до этого пять лет болел. Вспоминая мужа, Фардия апа прослезилась. Утрат в ее жизни было немало. Один из сыновей ушел из жизни в 49 лет. «Какие бы трудности в жизни вам ни пришлось испытать, не переставайте быть благодарными», – говорит она.

Наш фотограф зашел в дом позже. Фардия апа тут же вскочила, поздоровалась за руку. Он начал доставать из сумки свою аппаратуру. «Оставь ты свои сумки, присядь!» – сказала Фардия апа. Фотограф не прислушался, продолжил свое дело. Фардия апа встала и строго произнесла: «Садись, когда говорят, здесь я хозяйка! Сперва нужно прочитать молитву дому», – рассердилась она для виду. Когда фотограф начал делать кадры, бабушка забеспокоилась: «Дочка, посмотри, платок ровно завязан? А то скажут – какая некрасивая бабушка…» – спросила меня. Я пошутила, что, увидев ее фото, женихи в очередь выстроятся. «Тьфу-тьфу, астагфирулла», – засмеялась она.

Фардия апа вспоминает, что трактористам оказывали уважение Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Суп из свиных ушей

Фардия апа вспоминает, что трактористам оказывали уважение. Однажды в соседнем русском селе Бураково труженикам поля даже сварили суп… из свиных ушей. «В бульоне плавали картофелины, их и съела. Дома рассказала об этом отцу. Для него я была большим человеком, он даже пошел в Бураково, сказал: «Почему вы татарку свиными ушами кормили?» Отца повели на склад, где висела одна-единственная свиная туша, а больше ничего не было. Люди тогда и мертвечину ели, от голода умирали. Трактористам не давали голодать, старались нас поддерживать», – вспоминает Фардия апа.

Одежды тоже не было. Подолы платья пачкались мазутом… На майские праздники секретарь райкома вручил девушке новое платье. Потом еще и 10 метров материи откуда-то достал, но уже за деньги – попросил 100 рублей.

На одной из стен дома висит вышивка – букет цветов. «Сами вышивали?» – поинтересовалась я. Оказалось, это подарок невестки. В свое время, в молодости, Фардия апа и сама вышивала. А потом времени на девичьи радости не осталось, после смены в поле девушке было не до посиделок.

Старейшая жительница села читает книги, умеет читать на арабском Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Только глупый откажется от коровы»

…На столе на красной салфетке лежат четки, очки, книги, стоит дисковый зеленый телефон. Фардия апа читает книги, умеет читать на арабском. Любит возиться в саду – тщательно ухаживает за клубникой, помидорами. Сын и дочка постоянно приезжают. Прошлую зиму Фардия апа впервые провела в Казани у дочери. В этом году планирует остаться в деревне. На сон не жалуется. «Поработаешь чуток в огороде – сон крепче», – говорит она.

Была бы корова – и ее бы подоила, добавляет она. В былые годы по три коровы держали. «Только глупый откажется от коровы, умные знают, что корова – главная кормилица», – уверена Фардия апа.

В жизни Фардия апа и трактором управляла, и деревья сажала, и с мужем дом строила, и детей вырастила, и все тяготы и утраты стойко перенесла… Дай Бог ей крепкого здоровья! Сегодня она самый старший житель села! Пригласила на свой юбилей в будущем году, надеюсь, еще увидимся.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского