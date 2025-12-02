news_header_top
Общество 2 декабря 2025 12:04

9,8 тыс. татарстанцев зарегистрировались в электронном читальном зале

В электронном читальном зале Госархива Татарстана зарегистрированы 9,8 тыс. жителей республики. Об этом в ходе пресс-тура по ведомству рассказала Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Данные постоянно меняются. 9,8 тыс. – это только те, кто зарегистрирован в электронном. А еще к нам постоянно приходят очно в читальный зал», – сказала она.

Директор Госархива Татарстана Сергей Горохов добавил, что запросить необходимые документы лично можно бесплатно, а за электронный вариант взимается плата – около 60 руб. за страницу.

«Для того, чтобы найти документ, нужно вбить соответствующее слово в поиске. Вы находите нужный, и после этого заказываете доступ к просмотру. Потом появляется квитанция, которую можно оплатить по QR-коду», – объяснил он, демонстрируя соответствующую презентацию.

Так, после оплаты квитанции гражданин получает доступ к необходимому документу. При этом, по словам Горохова, можно распечатать лишь необходимые страницы, а не целые книги. Их можно сразу отсканировать, добавил директор Госархива.

