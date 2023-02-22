97-летний ветеран из Татарстана перечислит по 3 тыс. рублей с каждой пенсии бойцам СВО

Житель Елабужского района Татарстана, участник Великой Отечественной войны Кирилл Тимряков решил помочь военнослужащим, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Как рассказала его дочь Светлана, он хочет внести свой небольшой вклад в победу наших бойцов.

«Отец подошел ко мне и рассказал о своем желании с каждой пенсии отправлять на помощь бойцам по 3 тыс. рублей на покупку лекарств», — рассказала Светлана.

Кирилл Тимряков и сам как никто знает, каково солдатам на фронте. В 1942 году Кирилла Степановича с приятелями направили на курсы будущих молодых бойцов, а в 1943-м 17-летний парень ушел воевать.

«Обстановка там в это время была очень сложная. Наша армия отступала, оставляя немцам город за городом. Немцы вплотную подошли к Москве, Ленинград оказался в блокаде. Украина находилась в руках врагов. Они близко подошли к Сталинграду, Волге. У Красной Армии было тяжелейшее положение», — поделился он воспоминаниями.

После подготовки и учебы на телефониста его вместе с другими солдатами отправили под Ленинград. Там они ощутили всю мощь военных событий, услышали канонаду смертельных битв. Позже его полк передислоцировали в Прибалтику, где и стало известно о Победе.

Все пережитое не могло оставить ветерана равнодушным и к сегодняшним событиям. Несмотря на свой почтенный возраст — 97 лет, он следит за мировыми новостями и очень переживает за наших бойцов.

Кроме денежных средств, Кирилл Степанович решил поддержать солдат и письмами. В нем он рассказывает о себе и обращается к каждому бойцу лично: «Знаю, каково тебе сейчас на передовой. Так держать там! Твои выдержка, мужество и патриотизм — это качества, присущие солдату-победителю». Он напоминает героям, что они — солдаты российской армии-победителя, которую поддерживает вся страна.

«Возвращайся домой, в семью, к родителям и детям здоровым. Я буду ждать тебя, солдат. У меня появился стимул еще пожить!» − такими словами заканчивает свое письмо ветеран. Он надеется, что его слова дойдут до адресата и приободрят наших бойцов, которым сегодня очень нужна поддержка.