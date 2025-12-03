952 многодетные семьи в Набережных Челнах получили земельные участки с начала 2025 года

С начала года земельные участки получили 952 многодетные семьи из Набережных Челнов. О ходе предоставления земель многодетным семьям на третьем заседании Городского Совета рассказал начальник управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Ленар Гизатуллин.

Всего в списках заявителей состоит 9 508 семей, из них 4 352 уже обеспечены участками, а еще 5 156 ждут своей очереди.

С 5 января 2025 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс Республики Татарстан, которые предоставили многодетным семьям Набережных Челнов право на получение земельных участков в девяти прилегающих муниципальных районах: Тукаевском, Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском.

По итогам совещания 28 января с участием Министра земельных и имущественных отношений и Прокуратуры РТ был утвержден план по образованию и передаче около 200 земельных участков в каждом районе в 2025 году.

На данный момент по заключенным контрактам поставлены на кадастровый учет 1 653 участка, 409 участков находятся в стадии межевания. С августа 2025 года в Тукаевском районе был предложен 1 131 участок, из которых после анализа и обследования местности возможно формирование 489. Дополнительно предложен земельный массив площадью 62 га возле СНТ «Гладиолус» для создания около 434 участков.

Исследование территории Тукаевского района выявило возможность формирования еще 288 участков. В настоящий момент на стадии образования находятся 500 участков в населенных пунктах Левашево, Никошновка, Иштеряково, Старое Абдулово, Туирово, Авлаш, Артамоновка, Бурдыбаш, Новый Байлар и Торнаташ.