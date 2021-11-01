95% военных в России прошли вакцинацию от коронавируса

Доля вакцинированных военнослужащих в Вооруженных силах России достигла 95%. Об этом на совещании с Президентом страны Владимиром Путиным сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«В соответствии с вашим поручением мы опережающими темпами начали плановую вакцинацию в июле прошлого года», — доложил министр.

По его словам, также вакцинированы 70% гражданского персонала и родственников военных.

Благодаря этому, отметил глава ведомства, Минобороны имеет низкие показатели заболеваемости и летальности — в два раза ниже, чем в среднем по РФ.