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Здоровье
1 ноября 2021  16:25

95% военных в России прошли вакцинацию от коронавируса

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Доля вакцинированных военнослужащих в Вооруженных силах России достигла 95%. Об этом на совещании с Президентом страны Владимиром Путиным сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«В соответствии с вашим поручением мы опережающими темпами начали плановую вакцинацию в июле прошлого года», — доложил министр. 

По его словам, также вакцинированы 70% гражданского персонала и родственников военных.

Благодаря этому, отметил глава ведомства, Минобороны имеет низкие показатели заболеваемости и летальности — в два раза ниже, чем в среднем по РФ.

#владимир путин #сергей шойгу #Коронавирус
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