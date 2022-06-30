95% татарстанцев увеличили траты на домашних питомцев

Банк ЗЕНИТ узнал, что 95 % жителей Татарстана стали больше тратить на домашних животных. Таковы результаты совместного опроса кредитной организации и компании «ВетЭксперт».

Расходы на домашних животных могут варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Примерно 72% опрошенных тратят на своих питомцев менее 10 тыс. рублей в месяц, а 18% — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

По данным исследования, у большинства респондентов (67%) дома живет одна или несколько кошек, а у каждого третьего есть собака. Других животных заводят значительно реже — лишь в 10% случаев. Кроме того, трех и более питомцев содержат 55% опрошенных, одного — 27 %, двух — 18%.

На ветеринарные услуги тратятся 44% владельцев животных. Также хозяева оплачивают покупку игрушек для питомцев (19%), специальной косметики и средств для ухода (14%), одежды и амуниции (12%), услуги грумера (8%), а также дрессуру, содержание в гостиницах и выгул (3%).

Исследование показало, что 90% домашних животных проживают в семьях. Холостые россияне реже решаются завести питомца — но таковых всего 10%. При этом взять любимца в путешествие готовы 28% респондентов.

Эксперты Банка ЗЕНИТ отмечают, что рынок зоотоваров и услуг оказался в числе отраслей, наименее пострадавших от пандемии (зоомагазины продолжали функционировать и в период карантина). Также за последние годы увеличилось количество домашних питомцев, следовательно, вырос спрос и цены на продукты для животных. Мода на одежду и аксессуары для любимцев тоже стимулирует желание владельцев быть в тренде. Кроме того, глобальная тенденция гуманизации отношения к животным ведет к росту спроса на зоотовары не только первой необходимости.

Исследование проводилось при помощи опроса среди более 500 человек — клиентов Банка ЗЕНИТ и компании «ВетЭксперт» в Республике Татарстан в возрасте от 18 до 55 лет.

ПАО «Банк ЗЕНИТ» образовано в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинг рейтингового агентства «Эксперт РА». Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ» и ООО «ЗЕНИТ Лизинг».