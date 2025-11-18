95 млн рублей - как с гуся вода: оправдает ли Барабанов контракт за год

Статистика Александра Барабанова в «Ак Барсе» в последнее время оставляет желать лучшего по сравнению с прошлым сезоном. В чем заключается проблема форварда в нынешних выступлениях и не переплачивает ли казанский клуб по контракту с хоккеистом, - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

В этом сезоне Барабанов не оправдывает личной статистикой свое нахождение в Казани

Появилась информация о том, что форвард Александр Барабанов может покинуть казанский «Ак Барс». Об этом заявила газета «Спорт-экспресс». Однако хоккейное агентство Winners, представляющее интересы игрока, оперативно в тот же день данную информацию опровергло, с просьбой не доверять непроверенным источникам.

Напомним, что контракт между 31-летним нападающим и хоккейным клубом из Татарстана заканчивается в конце сезона-2025/26. Это второй год, который форвард проводит в Казани. На сегодняшний день зарплата Барабанова в «Ак Барсе» составляет 95 млн рублей в год. Отметим, что в прошлом сезоне она была ниже - 75 млн.

Со старта текущего чемпионата на счету 31-летнего форварда всего 2 гола в 26 матчах при отрицательном показателе полезности «-5». При этом он идет в тройке среди нападающих «Ак Барса» после Кирилла Семенова и Дмитрия Яшкина по количеству очков за счет голевых передач Вопрос в другом, при нынешней статистике Барабанова, нужен ли «Ак Барсу» игрок за такие баснословные деньги?

Фото: ak-bars.ru

Прошлый сезон в «Ак Барсе» – самый выдающийся в КХЛ и в НХЛ для Барабанова

Александра Барабанова брали в «Ак Барс», прежде всего, как нападающего универсального плана, способного усилить игру команды как в атаке, так и в обороне. Форвард известен своей игрой в силовой хоккей и часто включается в борьбу у борта. Однако, несмотря на сильные физические качества, он не уступает в креативности и способен обыграть соперника один в один.

Именно эти качества позволяли Барабанову играть в НХЛ четыре года в «Сан Хосе». Лучшие его сезоны пришлись на второй и третий годы пребывания в Северной Америке. А затем карьера россиянина заграницей пошла на спад. Все это произошло накануне возвращения в Россию. Он набрал всего 13 очков в сезоне-2023/24 за «акул» в 46 матчах. Что и стало предпосылкой завершения его карьеры в НХЛ.

Ранее в КХЛ Барабанов выступал только за СКА (7 сезонов). Однако его самая выдающаяся статистика в российской лиге была именно в дебютном сезоне за «Ак Барс». В том году в рамках регулярного чемпионата он сыграл 67 матчей и заработал 58 (25+33) очков, войдя в пятерку игроков КХЛ при показателе «+30». В плей-офф за казанцев он провел все 13 игр и набрал 8 (5+3) очков с показателем «+8». Тогда вопросов относительно завышенной стоимости игрока не вызывало. Барабанов являлся системообразующим игроком. Да и получал на 20 млн рублей в год меньше.

Фото: ak-bars.ru

У форварда проблемы с реализацией в обороне и в атаке

В текущем сезоне стабильность 17 номера «Ак Барса» очень сильно подводит, особенно с учетом прошлогодних показателей. В начале сезона-2025/26 он получил травму, после которой пропустил несколько игр. В связи с чем в татарстанском клубе возникли проблемы ввиду отсутствия ключевого звена. Возвращение Барабанова на лед тоже этой проблемы не решило. Дорогостоящего форварда с начала сезона пробовали в нескольких сочетаниях.

Пока наибольшую эффективность «Ак Барсу» принесло взаимодействие Александра Барабанова в первой тройке с Кириллом Семеновым и Владимиром Алистровым. Также было сочетание с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым, но это звено оказалось наименее эффективным из всевозможных. В том числе пробные варианты были в связке с Александром Хмелевским и поочередно с праворуким Артемом Галимовым и леворуким Григорием Денисенко. Однако во всех перечисленных сочетаниях Барабанов был не заметен.

В двух последних матча тренерский штаб вспомнил о взаимодействии Барабанова с Дмитрием Яшкиным, которое в прошлом сезоне показывало свою эффективность. При этом оно вызывало некоторое сомнение в связи с нестабильностью звена в сезоне. Для стабилизации тройки в пару к форвардом поставили Кирилла Семенова . Правда пока благодаря этому в эффективности Барабанов не прибавил.

В одном из последних матчей с «Динамо» Яшкин забивал с подачи Митчелла Миллера, Никиты Лямкина, Никиты Дыняка, Александра Хмелевского. Барабанов отметился лишь во встрече против «Нефтехимика» двумя результативными передачами, в одной из которых был записан вторым ассистентом после Семенова. Однако реализация моментов не единственный компонент, в котором у Барабанова возникают проблемы. Судя по минусовому показателю полезности у форварда сложности и в обороне.

Фото: ak-bars.ru

Потеря мотивации или временный спад в карьере?

Сложно сказать, что послужило причиной столь серьезного спада в игре нападающего. Барабанов регулярно выходит в составе притом в первых звеньях. Его не ограничивают в свободе действий. Ему по-прежнему отдают ключевую роль в команде.

Стоит только предположить, что возможно какие-то физические ограничения вследствие недавней травмы не дают Барабанову проявить себя с полной эффективностью. Вряд ли у профессионала с его уровнем и опытом игры в НХЛ имеются психологические проблемы, связанные с адаптацией к партнерам из-за частой смены в игровых сочетаниях.

Не исключено, что и сам форвард попросту снизил к себе требования. Возможно, в прошлом сезоне он вернулся в КХЛ с иной мотивацией - доказать, что он игрок высокого уровня НХЛ и для него еще не все потеряно. Но понял, что вернуться в североамериканскую лигу не так-то просто даже после выдающегося сезона в команде топ-уровня «Ак Барса». А может он просто «перегорел», отдав все силы в прошлом сезоне?

Вместе с тем пока в казанской команде относятся к снижению результативности Барабанова спокойно. И продолжают искать для звездного игрока наиболее эффективные сочетания. Но факт в том, что лидеру не нужно искать свое место. Лидер проявляет себя и ведет за собой команду при любых обстоятельствах, как к примеру Александр Радулов, которого «Ак Барсу» в двух последних сезонах очень не хватает.