news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 ноября 2025 09:00

95 млн рублей - как с гуся вода: оправдает ли Барабанов контракт за год

Нужен ли «Ак Барсу» дорогостоящий Александр Барабанов?

Читайте нас в
Телеграм

Статистика Александра Барабанова в «Ак Барсе» в последнее время оставляет желать лучшего по сравнению с прошлым сезоном. В чем заключается проблема форварда в нынешних выступлениях и не переплачивает ли казанский клуб по контракту с хоккеистом, - в материале «ТИ-Спорта».

95 млн рублей - как с гуся вода: оправдает ли Барабанов контракт за год
Фото: ak-bars.ru

В этом сезоне Барабанов не оправдывает личной статистикой свое нахождение в Казани

Появилась информация о том, что форвард Александр Барабанов может покинуть казанский «Ак Барс». Об этом заявила газета «Спорт-экспресс». Однако хоккейное агентство Winners, представляющее интересы игрока, оперативно в тот же день данную информацию опровергло, с просьбой не доверять непроверенным источникам.

Напомним, что контракт между 31-летним нападающим и хоккейным клубом из Татарстана заканчивается в конце сезона-2025/26. Это второй год, который форвард проводит в Казани. На сегодняшний день зарплата Барабанова в «Ак Барсе» составляет 95 млн рублей в год. Отметим, что в прошлом сезоне она была ниже - 75 млн.

Со старта текущего чемпионата на счету 31-летнего форварда всего 2 гола в 26 матчах при отрицательном показателе полезности «-5». При этом он идет в тройке среди нападающих «Ак Барса» после Кирилла Семенова и Дмитрия Яшкина по количеству очков за счет голевых передач Вопрос в другом, при нынешней статистике Барабанова, нужен ли «Ак Барсу» игрок за такие баснословные деньги?

Фото: ak-bars.ru

Прошлый сезон в «Ак Барсе» – самый выдающийся в КХЛ и в НХЛ для Барабанова

Александра Барабанова брали в «Ак Барс», прежде всего, как нападающего универсального плана, способного усилить игру команды как в атаке, так и в обороне. Форвард известен своей игрой в силовой хоккей и часто включается в борьбу у борта. Однако, несмотря на сильные физические качества, он не уступает в креативности и способен обыграть соперника один в один.

Именно эти качества позволяли Барабанову играть в НХЛ четыре года в «Сан Хосе». Лучшие его сезоны пришлись на второй и третий годы пребывания в Северной Америке. А затем карьера россиянина заграницей пошла на спад. Все это произошло накануне возвращения в Россию. Он набрал всего 13 очков в сезоне-2023/24 за «акул» в 46 матчах. Что и стало предпосылкой завершения его карьеры в НХЛ.

Ранее в КХЛ Барабанов выступал только за СКА (7 сезонов). Однако его самая выдающаяся статистика в российской лиге была именно в дебютном сезоне за «Ак Барс». В том году в рамках регулярного чемпионата он сыграл 67 матчей и заработал 58 (25+33) очков, войдя в пятерку игроков КХЛ при показателе «+30». В плей-офф за казанцев он провел все 13 игр и набрал 8 (5+3) очков с показателем «+8». Тогда вопросов относительно завышенной стоимости игрока не вызывало. Барабанов являлся системообразующим игроком. Да и получал на 20 млн рублей в год меньше.

Фото: ak-bars.ru

У форварда проблемы с реализацией в обороне и в атаке

В текущем сезоне стабильность 17 номера «Ак Барса» очень сильно подводит, особенно с учетом прошлогодних показателей. В начале сезона-2025/26 он получил травму, после которой пропустил несколько игр. В связи с чем в татарстанском клубе возникли проблемы ввиду отсутствия ключевого звена. Возвращение Барабанова на лед тоже этой проблемы не решило. Дорогостоящего форварда с начала сезона пробовали в нескольких сочетаниях.

Пока наибольшую эффективность «Ак Барсу» принесло взаимодействие Александра Барабанова в первой тройке с Кириллом Семеновым и Владимиром Алистровым. Также было сочетание с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым, но это звено оказалось наименее эффективным из всевозможных. В том числе пробные варианты были в связке с Александром Хмелевским и поочередно с праворуким Артемом Галимовым и леворуким Григорием Денисенко. Однако во всех перечисленных сочетаниях Барабанов был не заметен.

В двух последних матча тренерский штаб вспомнил о взаимодействии Барабанова с Дмитрием Яшкиным, которое в прошлом сезоне показывало свою эффективность. При этом оно вызывало некоторое сомнение в связи с нестабильностью звена в сезоне. Для стабилизации тройки в пару к форвардом поставили Кирилла Семенова . Правда пока благодаря этому в эффективности Барабанов не прибавил.

В одном из последних матчей с «Динамо» Яшкин забивал с подачи Митчелла Миллера, Никиты Лямкина, Никиты Дыняка, Александра Хмелевского. Барабанов отметился лишь во встрече против «Нефтехимика» двумя результативными передачами, в одной из которых был записан вторым ассистентом после Семенова. Однако реализация моментов не единственный компонент, в котором у Барабанова возникают проблемы. Судя по минусовому показателю полезности у форварда сложности и в обороне.

Фото: ak-bars.ru

Потеря мотивации или временный спад в карьере?

Сложно сказать, что послужило причиной столь серьезного спада в игре нападающего. Барабанов регулярно выходит в составе притом в первых звеньях. Его не ограничивают в свободе действий. Ему по-прежнему отдают ключевую роль в команде.

Стоит только предположить, что возможно какие-то физические ограничения вследствие недавней травмы не дают Барабанову проявить себя с полной эффективностью. Вряд ли у профессионала с его уровнем и опытом игры в НХЛ имеются психологические проблемы, связанные с адаптацией к партнерам из-за частой смены в игровых сочетаниях.

Не исключено, что и сам форвард попросту снизил к себе требования. Возможно, в прошлом сезоне он вернулся в КХЛ с иной мотивацией - доказать, что он игрок высокого уровня НХЛ и для него еще не все потеряно. Но понял, что вернуться в североамериканскую лигу не так-то просто даже после выдающегося сезона в команде топ-уровня «Ак Барса». А может он просто «перегорел», отдав все силы в прошлом сезоне?

Вместе с тем пока в казанской команде относятся к снижению результативности Барабанова спокойно. И продолжают искать для звездного игрока наиболее эффективные сочетания. Но факт в том, что лидеру не нужно искать свое место. Лидер проявляет себя и ведет за собой команду при любых обстоятельствах, как к примеру Александр Радулов, которого «Ак Барсу» в двух последних сезонах очень не хватает.

#ХК Ак барс #Александр Барабанов #кхл #НХЛ
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025