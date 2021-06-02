94-летний ветеран войны из Менделеевского района РТ вакцинировался от Covid-19

Участник Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев из села Бизяки Менделеевского района сделал вакцину против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба района в своем аккаунте Instagram.

«Ветеран чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Сделать вакцину в Менделеевске можно бесплатно по адресу: ул. Северная, 7, поликлиника, кабинет 113.

4 мая ветерану войны, труда и учительства, аксакалу села Бизяки Зайнаку Аглиеву исполнилось 94 года.



В 1944 году его призвали на военные сборы, которые длились полтора месяца, а в ноябре он ушел в армию. В январе 1945-го прошли масштабные полевые учения, ими командовал полководец Георгий Жуков.

Зайнак Аглиев к тому времени возглавил радиовзвод отдельного батальона связи. День Победы встретил в Литве. Не успел поменяться с караула, боевые товарищи сообщили о Победе.

«Там нас никто не делил на опытных и неопытных: какую команду дали, ту и выполняли, и подвиги совершали во имя мира и любви», — поделился Аглиев.