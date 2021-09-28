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Ру Тат
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28 сентября 2021  14:12
Эвелина Киселёва

В Балтасях 93-летний почетный житель поселка привился «Спутником Лайт»

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Почетный житель поселка Балтаси Хусаин Камалудинов, которому в этом году исполнилось 93 года, прошел вакцинацию против коронавируса Covid-19 «Спутником Лайт». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Он очень бережно относится к своему здоровью: проходит консультации у врачей центральной районной больницы и выполняет все назначения, получает необходимые лекарства», — отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Весной 2021 года Хусаин Камалудинов переболел вирусной пневмонией. После полного обследования участковый терапевт предложил ему привиться вакциной «Спутник Лайт» однократно, и Камалудинов согласился на процедуру.

#Коронавирус #вакцинация
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