91-летняя жительница Казани собрала список из 677 бойцов, погибших под Орлом

91-летняя жительница Казани Наиля Тимирясова собрала список, в котором содержатся 677 имен участников Великой Отечественной войны из Татарстана. Все они погибли в боях в Орловской области.

Женщина рассказала, что ее отец погиб, когда ей было шесть лет. Похоронку они с мамой получили в 1943 году.

«В похоронке было написано, что отец погиб в боях в Болховском районе Орловской области. Мама обещала, что обязательно свозит меня на могилу отца. Первый раз мы поехали туда в 1958 году, когда я закончила институт. Нас с мамой очень хорошо встретили, показали братскую могилу, где покоились солдаты», – вспоминает дочь участника Великой Отечественной войны.

Она рассказала, что четыре раза в разные годы была на месте гибели отца.

«Поисковики, которые работали на этой братской могиле, предоставили мне список, в котором содержались 667 имен погибших солдат. Много лет назад районные газеты республики опубликовали этот список, со мной стали связываться родственники солдат, звонили даже из Тюмени. Мы до сих пор держим связь. Мне хотелось бы, чтобы все, кто ищет своих родных, пропавших без вести на войне, нашли их. Эти списки могут им помочь», – уверена женщина.

Наиля Тимирясова отметила, что в Болховском районе удалось захоронить тела 56 солдат, за их могилами ухаживают должным образом. В районе всегда торжественно отмечают День Победы, День памяти и скорби и День освобождения города.

Все, кто занимается поиском своих родственников, погибших в боях в Болховском районе Орловской области, могут обратиться в нашу редакцию для дальнейшей связи с Наилей Тимирясовой.